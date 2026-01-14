विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी भी हैं वनडे टीम के 'लीडर', बल्लेबाजी कोच ने बताई अंदर की बात
भारत के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने मंगलवार को कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी समेत भारत की दीर्घकालिन वनडे रणनीति बनाने में सक्रिय रूप से शामिल है।
भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर एक बड़ा दावा किया है। मंगलवार 13 जनवरी को राजकोट में उन्होंने कहा है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारी समेत भारत की दीर्घकालिन वनडे रणनीति बनाने में सक्रिय रूप से शामिल हैं। भले ही इस समय रोहित शर्मा और विराट कोहली कप्तान नहीं हैं, लेकिन वह लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा नजर आते हैं।
कोच कोटक ने कहा कि दोनों सुपरस्टार बल्लेबाज मुख्य कोच गौतम गंभीर समेत टीम प्रबंधन के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से पहले कहा, ‘‘वे रणनीति बनाते हैं। अब चूंकि वे एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वे चाहते हैं कि भारत सारे मैच जीते। दोनों के पास इतना अनुभव है कि वे बाकी खिलाड़ियों के साथ विचार साझा करते हैं और चर्चा करते हैं। वे गौतम गंभीर के साथ वनडे प्रारूप पर बात करते हैं और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले विश्व कप के लिये हमारी रणनीति पर भी।’’
कोटक ने आगे कहा, ‘‘अधिकांश समय मैं वहां होता हूं और अगर मैं सुन रहा हूं तो वे अपना अनुभव साझा करते हैं। मैं उन्हें हमेशा बात करते हुए देखता हूं। सोशल मीडिया पर आप काफी चीजें ऐसी देखते हैं तो मैं देखने से बचता हूं। मैं जहां से देखता हूं, वहां बहुत कुछ सकारात्मक है।’ पिछले कुछ महीने से कोहली, रोहित और नये कोचिंग ढांचे के आपसी समीकरणों को लेकर काफी अटकलें लगाई जाती रही हैं। इस पर भी कोटक ने स्पष्टता दी।
बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने कहा कि मार्च में टी20 विश्व कप खत्म होने के बाद भारत को 34वें ओवर के बाद एक नयी गेंद के नियम को ध्यान में रखकर अपनी बल्लेबाजी पर फिर काम करना होगा। खेलने के हालात में बदलाव के बाद अब गेंदबाजी करने वाली टीम को 35वें से 50वें ओवर के बीच दो गेंदों में से एक चुननी होती है। उन्होंने कहा, ‘‘टी20 विश्व कप के बाद वनडे अधिक होंगे। हमें यह नया नियम ध्यान में रखना होगा कि 34वें ओवर के बाद सिर्फ एक गेंद रहेगी।’’