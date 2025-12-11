Thu, Dec 11, 2025Cricket Logo
होमlocationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Virat Kohli and Rishabh Pant in list of probables of Delhi Cricket Team for Vijay Hazare Trophy
विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत, DDCA ने किया संभावित टीम का ऐलान

विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे विराट कोहली और ऋषभ पंत, DDCA ने किया संभावित टीम का ऐलान

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली की संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली और ऋषभ पंत का नाम शामिल है। ऐसे में संभावना अब पूरी हो गई है कि विराट और पंत दोनों विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में खेल सकते हैं।

Dec 11, 2025 05:50 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए संभावित खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। खास बात ये है कि इस लिस्ट में भारतीय टीम के दो धुरंधरों का नाम शामिल है। इनमें एक हैं रन मशीन विराट कोहली और दूसरे हैं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत। इस लिस्ट में वे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जो इस समय सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं। विराट कोहली ने पहले ही डीडीसीए को जानकारी दे दी थी कि वे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए तैयार हैं, जो भारत का एक लिस्ट ए टूर्नामेंट है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बीसीसीआई ने पिछले महीने फिर से फरमान जारी किया था कि सभी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी होगी, जो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चूंकि, विराट और रोहित ने टेस्ट और टी20 से रिटायरमेंट लिया हुआ है तो वे विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। विजय हजारे ट्रॉफी के कई मैचों में विराट और रोहित नजर आने वाले हैं, क्योंकि भारत की अगली वनडे सीरीज जनवरी 2026 में खेली जाएगी। हालांकि, कुछ ही मैच विराट और पंत खेलेंगे।

बात अगर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के अभियान की करें तो दिल्ली की टीम अपनी शुरुआत 24 दिसंबर को अलूर में करने वाली है। आंध्रा के खिलाफ ये मैच खेला जाएगा। दिल्ली की टीम अपने होम ग्राउंड पर मुकाबले नहीं खेलने वाली है, क्योंकि यहां का एयर क्वालिटी एंडेक्स अच्छा नहीं है। यही कारण है कि दिल्ली अपने सभी होम मैचों की मेजबानी बेंगलुरु के अलग-अलग मैदानों पर करेगी।

दिल्ली की संभावित टीम में शामिल कुछ अन्य खिलाड़ी

देव लाकरा, दिविज मेहरा, युगल सैनी, सुजल सिंह, रजनीश दादर, अमन भारती, गोविंद मित्तल, सुमित बेनीवाल, शुभम दुबे, केशव दाबास, राहुल चौधरी, समर्थ सेठ, शिवम त्रिपाठी, अनमोल शर्मा, शिवम गुप्ता, लक्ष्य थरेजा, मनन भारद्वाज, रौनक वघेला, मयंक गुसाईं, केशव आर सिंह, लक्ष्मण, दिव्यांश रावत, प्रणव राजवंशी और प्रांशु विजयरन

डीडीसीए ने जानकारी दी है कि विराट कोहली और ऋषभ पंत भी विजय हजारे की टीम को ज्वॉइन करेंगे। इसके अलावा संघ ने ये भी सूचना दी है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे खिलाड़ियों के अलावा नए खिलाड़ी भी संभावित सूची में शामिल हैं। बाद में इस लिस्ट में छोटा किया जाएगा, क्योंकि इतने ज्यादा खिलाड़ी स्क्वॉड में शामिल नहीं होंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |