हाथ में छाता लिए अनुष्का के साथ लंदन की सड़कों पर दिखे कोहली, वीडियो हुआ वायरल

विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का लंदन में साथ घूमते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। कोहली आगामी ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे।

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रविवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह अपनी पत्नी बॉलीवुड अभिनेता पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ घूमते हुए दिख रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पहली बार आईपीएल चैंपियन बनने के बाद से विराट कोहली ब्रेक पर हैं और लंदन में परिवार के साथ समय का आनंद ले रहे हैं। विराट कोहली ने टी20 के बाद टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया है और अब वह वनडे में खेलते हुए नजर आएंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पैदल चलते हुए दिख रहे हैं। इस दौरान वह रुके और किसी से बात करते हुए नजर आए। बातचीत के दौरान दोनों हंसते हुए भी दिखे। हालांकि इस दौरान उनके बच्चे साथ में नहीं थे।

विराट कोहली हाल में समाप्त हुई पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने मई में खेल के सबसे लंबे प्रारूप से संन्यास का ऐलान कर दिया था। विराट कोहली ने अपने टेस्ट करियर में 123 टेस्ट की 210 पारियों में 46.85 की औसत से 30 शतकों की मदद से 9230 रन बनाए। इस दौरान नाबाद 254 उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा। उन्होंने 68 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी भी की, जिसमें 40 में भारत की जीत और 17 में हार मिली, जबकि 11 मैच ड्रॉ भी हुए।