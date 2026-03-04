विराट कोहली ने भी तो पिछले वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाए थे, अभिषेक शर्मा के बचाव में आए आकाश चोपड़ा
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खुलकर बचाव किया है। उन्होंने उनके वर्तमान फॉर्म की तुलना पिछले विश्व कप में विराट कोहली के फॉर्म से की है।
पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मशहूर कमेंट्रेटर आकाश चोपड़ा ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले से पहले युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का खुलकर बचाव किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर हालिया 'आकाशवाणी' प्रोग्राम के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय टीम को अपने बल्लेबाजी क्रम के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और अभिषेक शर्मा को ही संजू सैमसन के साथ ओपनिंग करने देनी चाहिए।
आकाश चोपड़ा ने आलोचकों को याद दिलाया कि विराट कोहली ने भी पिछले टी20 वर्ल्ड कप (2024) के लीग चरण में रन नहीं बनाए थे, लेकिन अंत में फाइनल मैच में उन्होंने शानदार पारी खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की थी। उन्होंने कहा, "विराट कोहली ने भी तो पिछले एडिशन में रंस नहीं बनाए थे लीग फेज में पर फाइनल में जाके रन बनाए थे।"
हालांकि उन्होंने यह साफ किया कि अभिषेक अभी विराट कोहली के स्तर के करीब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 'मैच विजेता' खिलाड़ियों के साथ बने रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभिषेक शर्मा अभी विराट कोहली नहीं हैं और शायद वहां तक कभी न पहुंच पाएं, लेकिन फिर भी टीम को उनके साथ बने रहना चाहिए। चोपड़ा ने याद दिलाया कि इसी मैदान (वानखेड़े) पर इंग्लैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने पहले भी शानदार रन बनाए थे और उनके करियर में यहीं से सुधार आया था।
आकाश चोपड़ा का मानना है कि वर्तमान बैटिंग ऑर्डर काफी मुश्किल से सेट हुआ है, इसलिए 'करो या मरो' के मुकाबले में इसमें बदलाव करना जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने सलाह दी कि "मत करो यार मत करो अभिषेक शर्मा को ही ओपन करने दो... लगे रहो इनके साथ यार डोंट चेंज।"
इसके अलावा, आकाश चोपड़ा ने गेंदबाजी में भी किसी बड़े बदलाव का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि वरुण चक्रवर्ती को भी टीम में बनाए रखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड के बल्लेबाज उनकी फिरकी को समझने में संघर्ष करते रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि जो टीम पिछले मैच में खेली थी, उसी के साथ सेमीफाइनल में उतरना सबसे सही निर्णय होगा।
आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तानी टीम पर फाइन लगाए जाने की खबर पर भी चर्चा की और इसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने अपने वीडियो में साहिबजादा फरहान और नसीम शाह जैसे खिलाड़ियों का नाम लेते हुए पाकिस्तान के निर्णय लेने वाले लोगों पर सवाल खड़े किए। चोपड़ा ने कहा कि जो खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके गए हैं या जिन्होंने सिर्फ एक ही मुकाबला खेला है, उनकी आखिर क्या गलती है इसमें। चोपड़ा ने भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी अपनी राय रखी। हालांकि, उनका सीधे तौर पर मानना है कि टीम इंडिया को अब बड़े मैच के लिए कोई बदलाव नहीं करना चाहिए।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।