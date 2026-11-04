कोहली के 74 रन पर भारी पड़े कंबोज के 2 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच बनकर बुमराह के धाकड़ क्लब में मारी एंट्री
IND vs NZ 1st ODI Player of the Match: भारत ने न्यूजीलैंड से पहला वनडे पांच विकेट से जीता। विराट कोहली ने 74 रनों की बेहतरीन खेली। हालांकि, कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं मिला।
भारत ने बुधवार को पहले वनडे में न्यूजीलैंड को डकवर्थ लुईस पद्वति से पांच विकेट से मात दी और सीरीज में बढ़त हासिल की। ऑकलैंड में आयोजित मुकाबला बारिश से प्रभावित रहा। भारत ने न्यूजीलैंड को 40.2 ओवर में 185 रनों पर ढेर किया। तेज गेंदबाजों ने कमाल के बाद विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। उन्होंने 51 गेंदों में 13 चौकों और एक छक्के की बदौलत 74 रन बनाए और भारत ने 143 रन का डीएलएस टारगेट 22.4 ओवर में चेज किया। कोहली की अर्धशतकीय पारी पर तेज गेंदबाज अनुशल कंबोज के 2 विकेट भारी पड़े। कंबोज को ऑकलैंड वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड से नवाजा गया। उन्होंने 10 ओवरों में 22 रन देकर कप्तान मिचेल सैंटनर (4) और नाथन स्मिथ (1) का शिकार किया। उन्होंने उछाल भरी विकेट पर बादल छाए रहने की स्थिति में शानदार गेंदबाजी की। कंबोज को बल्लेबाजी का मौक नहीं मिला।
बुमराह के धाकड़ क्लब में मारी एंट्री
25 वर्षीय कंबोज ने करियर के दूसरे वनडे में पहला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया। वह न्यूजीलैंड में वनडे में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाले 15वें भारतीय क्रिकेटर हैं। वहीं, कंबोज ने जसप्रीत बुमराह के एक धाकड़ क्लब में एंट्री कर ली है। वह वनडे मैच में बिना गेंद खेले हुए दो या उससे कम विकेट लेकर प्लेयर ऑफ मैच अवॉर्ड जीतने वाले छठे भारतीय बन गए हैं। बुमराह ने 2017 में साउथ अफ्रीका और 2023 में पाकिस्तान के सामने ऐसा किया। ऑकलैंड वनडे की बात करें तो कंबोज के अलावा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और गुरनूर बराड़ ने शिकार किए। अर्शदीप ने 10 ओवर में 70 रन खर्च करने के बाद चार विकेट झटके। बराड़ ने 9.2 ओवर में 44 रन देकर तीन विकेट चटकाए। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी।
ODI में बिना गेंद खेले प्लेयर ऑफ मैच जीतने वाले भारतीय (2 या उससे कम विकेट)
2/22 अंशुल कंबोज बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2026
2/19 जसप्रीत बुमराह बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद 2023
2/28 जसप्रीत बुमराह बनाम साउथ अफ्रीका, द ओवल 2017
2/26 मोहित शर्मा बनाम जिम्बाब्वे, बुलावायो 2013
2/19 भुवनेश्वर कुमार बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 2013
2/22 अनिल कुंबले बनाम केन्या, नैरोबी 2000
2/22 जवागल श्रीनाथ बनाम न्यूजीलैंड, मुंबई BS 1995
2/29 अनिल कुंबले बनाम इंग्लैंड, लीड्स 1990
अवॉर्ड जीतने के बाद क्या बोले कंबोज?
अवॉर्ड जीतने के बाद कंबोज ने कहा कि वह केवल 'बेसिक्स' पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, ''लगातार एक ही लेंथ और लाइन पर गेंदबाजी करना और विकेट की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित नहीं करना महत्वपूर्ण था। मैंने बेसिक्स पर ध्यान दिया तथा सही लाइन और सही लेंथ पर गेंदबाजी की।'' कंबोज ने कहा कि विकेट पर उछाल को देखते हुए उन्हें अपनी लेंथ में विशेष रूप से बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा, ''मुझे विकेट से अच्छी उछाल मिल रही थी इसलिए मुझे केवल अपनी लेंथ पर ध्यान देना था और मैंने वही किया।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय