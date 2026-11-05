विराट कोहली के 38वें जन्मदिन पर देखें उनके 38 रिकॉर्ड्स, ‘शतक’ की इस लिस्ट में सचिन तेंदुलकर काफी पीछे
विराट कोहली आज 38 साल के हो गए हैं। इस खास मौके पर हम आपके लिए उनके कुछ 38 खास रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं। किंग कोहली इस समय न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पहले वनडे में 74 रनों की शानदार पारी खेली।
विराट कोहली आज यानी 5 नवंबर को 38 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के खास मौके पर हम आपके लिए उनके 38 खास रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं। वैसे तो किंग कोहली के रिकॉर्ड्स की लिस्ट काफी लंबी है, जिसमें यह 38 रिकॉर्ड्स उनके करियर को चारचांद लगाते हैं और बताते ही कि कैसे चीकू ने दुनिया पर राज किया और वह किंग कोहली बने। उनके इस रिकॉर्ड्स की लिस्ट में डोमेस्टिक क्रिकेट से लेकर एज ग्रुप क्रिकेट, अंडर-19 क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट तक के रिकॉर्ड्स शामिल है। लिस्ट में शतकों की लिस्ट का एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसमें ‘क्रिकेट के भगवान’ कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी काफी पिछे नजर आते हैं।
विराट कोहली के 38वें जन्मदिन पर उनके 38 रिकॉर्ड्स-
- 257: विराट ने 2006-07 में दिल्ली के लिए अपने पहले पूरे रणजी ट्रॉफी कैंपेन में 36.71 के एवरेज से, नौ इनिंग्स में एक हाफ-सेंचुरी और 90 के बेस्ट स्कोर के साथ रन बनाए।
- 534: 2008-09 में दिल्ली के लिए अपने पहले पूरे विजय हजारे ट्रॉफी सीज़न में सात इनिंग्स में 89.00 के एवरेज से, चार सेंचुरी के साथ रन बनाए। वह उस सीज़न में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।
- 179: दिल्ली के लिए अपने पहले इंटर स्टेट T20 टूर्नामेंट/सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सीज़न में पांच इनिंग्स में 35.80 के एवरेज से एक फिफ्टी के साथ रन बनाए।
- 235: 2008 के U19 वर्ल्ड कप जीतने वाले कैंपेन के दौरान बनाए गए रन, जिसमें छह इनिंग्स में एक सेंचुरी शामिल है। विराट उस टूर्नामेंट में तीसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे।
- 1,910: यूथ लेवल पर टेस्ट और ODI में भारत के लिए बनाए गए रन, जिसमें 40 मैच और 44 इनिंग में कुल चार सेंचुरी और 12 फिफ्टी शामिल हैं, जिसमें भारत के लिए 12 यूथ टेस्ट में तीन सेंचुरी और छह फिफ्टी के साथ 932 रन और 28 यूथ ODI में एक सेंचुरी और छह फिफ्टी के साथ 978 रन शामिल हैं।
- 7: भारतीय कप्तान के तौर पर डबल सेंचुरी की संख्या, इतिहास में किसी टेस्ट कप्तान द्वारा सबसे ज़्यादा।
- 5,864: कप्तान के तौर पर 68 टेस्ट में 54.8 के एवरेज से रन बनाए, जिसमें 20 सेंचुरी और 18 फिफ्टी शामिल हैं। टेस्ट में किसी कप्तान द्वारा बनाए गए चौथे सबसे ज़्यादा।
- 40: भारत के लिए टेस्ट कप्तान के तौर पर 68 टेस्ट जीते, जो किसी भारतीय कप्तान की सबसे ज़्यादा जीत है। उन्होंने 17 मैच हारे और 11 ड्रॉ रहे।
- 11/11: टेस्ट कप्तान के तौर पर विराट ने घर पर सीरीज जीती
- 70.02: कप्तान के तौर पर अपने शानदार घरेलू रन के दौरान विराट का बैटिंग एवरेज, 30 टेस्ट में 2,871 रन बनाए, जिसमें 46 इनिंग में 10 शतक और छह फिफ्टी शामिल हैं।
- 12: SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, ऑस्ट्रेलिया) कंडीशन में विराट द्वारा लगाए गए सेंचुरी, सचिन (17) के बाद किसी भारतीय द्वारा लगाए गए दूसरे सबसे ज्यादा सेंचुरी।
- 7: ऑस्ट्रेलिया में विराट द्वारा लगाए गए सेंचुरी, ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर किसी भारतीय/एशियाई बैटर द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा सेंचुरी।
- 61.78: टेस्ट की दूसरी इनिंग के दौरान विराट का बैटिंग एवरेज। 53 टेस्ट और 52 इनिंग में 3,151 रन के साथ, जिसमें 15 शतक और पांच फिफ्टी शामिल हैं, यह टेस्ट में उनका सबसे प्रोडक्टिव फेज़ है।
- 35.98: टेस्ट में अपने सबसे कम असरदार दौर, तीसरी पारी के दौरान विराट का औसत, 58 टेस्ट और 57 पारियों में सिर्फ़ 1,871 रन, जिसमें सिर्फ़ चार शतक और 10 अर्द्धशतक शामिल हैं।
- 8,741: विराट के रन, ODI में किसी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा, 180 मैचों में, 169 पारी में 66.21 के औसत से, जिसमें 30 शतक और 46 अर्द्धशतक शामिल हैं।
- 6,477: सफल चेज़ में विराट के रन, ODI में किसी बल्लेबाज़ द्वारा सबसे ज़्यादा। ये रन 114 मैचों और 104 पारियों में 89.95 की औसत से आए हैं, जिसमें 25 शतक और 30 अर्द्धशतक शामिल हैं।
- 4: ODI में सभी चार SENA देशों में विराट का पचास से ज़्यादा का औसत, जिसमें साउथ अफ्रीका (76.38), इंग्लैंड (51.48), न्यूज़ीलैंड (51.53) और ऑस्ट्रेलिया (50.03) शामिल हैं। ऐसा करने वाले वह अकेले क्रिकेटर हैं।
- 5: ODI में किसी नॉन-ओपनर द्वारा सबसे ज़्यादा 150 से ज़्यादा स्कोर। इन सभी मामलों में, विराट के नाम 820 के शानदार औसत से 820 रन हैं।
- 7,035: घरेलू हालात में विराट के रन, जो घरेलू मैदान पर किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा हैं। ये 133 मैचों और 130 पारियों में 62.81 के औसत से आए हैं, जिसमें 28 शतक और 36 अर्द्धशतक शामिल हैं।
- 45/55: विराट के शतक जो जीत के लिए आए हैं, सचिन (33) काफी पीछे दूसरे नंबर पर हैं।
- 9/10: विराट ने जिन 10 देशों में खेला है, उनमें से नौ में उनका एवरेज 50 या उससे ज़्यादा है, श्रीलंका (45.25) को छोड़कर।
- 338: विराट के नाम एक जगह पर बिना आउट हुए सबसे ज्यादा ODI रन बनाने का रिकॉर्ड है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम, केरल। इसमें तीन इनिंग में दो सेंचुरी शामिल हैं।
- 8/8: T20 वर्ल्ड कप में विराट के बिना भारत ने ये मैच जीते हैं, इन मैचों में बैट्समैन ने 464 रन और छह फिफ्टी बनाई हैं।
- 1,561: विराट ने सफल T20I रन-चेज़ में 78.61 के शानदार औसत और 135.43 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जिसमें 42 मैचों और 39 पारियों में 16 फिफ्टी शामिल हैं।
- 21: 2019 में मुंबई में वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने सबसे तेज T20 फिफ्टी के लिए विराट द्वारा ली गई गेंदों की संख्या।
- 47: विराट ने IPL 2016 में पंजाब किंग्स के खिलाफ़ अपना सबसे तेज़ T20 शतक बनाने के लिए जितनी गेंदें लीं।
- 4: IPL में लगातार सीज़न में विराट ने 2023 से 2026 तक 600 रन बनाए, जिससे वह ऐसा करने वाले अकेले बैट्समैन बन गए।
- 241.38: विराट की सबसे तेज़ T20 पारी का स्ट्राइक रेट, 2019 में मुंबई में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ़ सिर्फ़ 29 गेंदों में 70* रन, जिसमें चार चौके और सात छक्के शामिल हैं।
- 2: जसप्रीत बुमराह के अलावा IPL और T20 वर्ल्ड कप फाइनल दोनों में 'प्लेयर ऑफ़ द मैच' का सम्मान पाने वाले दूसरे खिलाड़ी।
- 20,960: कोहली ने 2010-19 तक 386 मैचों में 431 इनिंग में 57.88 के एवरेज से 69 सेंचुरी और 98 फिफ्टी सहित रन बनाए, जिससे वह एक दशक में 20,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले अकेले क्रिकेटर बन गए।
- 10: विराट द्वारा जीते गए ICC अवॉर्ड्स की संख्या, किसी क्रिकेटर द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा।
- 3: 2014 और 2016 T20 वर्ल्ड कप और 2023 ODI वर्ल्ड कप में विराट द्वारा जीते गए 'प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट' अवॉर्ड्स, किसी खिलाड़ी द्वारा जीते गए सबसे ज़्यादा।
- 3,834: विराट ने सभी ICC व्हाइट-बॉल टूर्नामेंट में 90 मैच और 87 इनिंग में 61.83 के एवरेज से रन बनाए, जिसमें छह सेंचुरी और 33 फिफ्टी शामिल हैं। ICC व्हाइट-बॉल इवेंट्स में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे ज़्यादा रन और फिफ्टी-प्लस स्कोर उनके नाम हैं।
- 1,024: विराट ने सभी ICC इवेंट्स के नॉकआउट मैचों में 22 मैच, 24 इनिंग में 51.2 के एवरेज से रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी और नौ फिफ्टी शामिल हैं।
- 52.86: सभी इंटरनेशनल फॉर्मेट में विराट का एवरेज, जिससे वह अब तक के टॉप 20 रन बनाने वालों में 50-प्लस एवरेज वाले अकेले खिलाड़ी बन गए हैं।
- 50 ओवर का वर्ल्ड कप, T20 WC, चैंपियंस ट्रॉफी, ICC टेस्ट चैंपियनशिप मेस और IPL जीतने वाले अकेले क्रिकेटर।
- 1,297: बांग्लादेश के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में विराट ने रन बनाए, जो आंकड़ों के हिसाब से उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इंटरनेशनल ग्राउंड है। उन्होंने 28 मैचों और 27 पारियों में 68.26 के एवरेज से चार सेंचुरी और आठ फिफ्टी लगाई हैं।
- ऑस्ट्रेलिया में विराट के 12 सेंचुरी (टेस्ट में सात और ODI में पांच), जो ऑस्ट्रेलियाई धरती पर किसी मेहमान बैट्समैन के सबसे ज़्यादा सेंचुरी हैं।
वनडे, टी20 और टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का प्रदर्शन
- T20S (430 मैचों में 14,218 रन, 413 इनिंग, एवरेज 42.44, 10 सेंचुरी, 110 फिफ्टी---- इसमें 125 T20I में एक सेंचुरी और 38 फिफ्टी के साथ 4,188 रन शामिल हैं)
- ODI (318 मैच, 306 पारी, 15,183 रन, औसत 58.84, 55 शतक, 80 अर्द्धशतक- दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी)
- टेस्ट (123 मैच, 9,230 रन, एवरेज 46.85, 30 सेंचुरी, 31 फिफ्टी- भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी)
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें