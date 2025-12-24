Cricket Logo
Viral videos appear to show England Cricket Team players drunk in Australia amid Ashes nightmare
ऑस्ट्रेलिया में खुल गई 'नशेबाज' इंग्लैंड की टीम की पोल, शराब पार्टी के कई वीडियोज आए सामने

ऑस्ट्रेलिया में खुल गई 'नशेबाज' इंग्लैंड की टीम की पोल, शराब पार्टी के कई वीडियोज आए सामने

संक्षेप:

इंग्लैंड की टीम ने ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज के दौरान जमकर शराब पार्टी की। इसके वीडियोज सामने आ गए हैं, जिन्होंने सनसनी मचा दी है। कई क्रिकेटर ऐसे हैं, जो नशे में धुत पाए गए हैं, जो सही से बात तक नहीं कर पा रहे।  

Dec 24, 2025 06:03 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर एशेज सीरीज खेलने गई इंग्लैंड की टीम की अब चौतरफा आलोचना हो रही है। इसके पीछे का कारण ये है कि एशेज इंग्लैंड की टीम 3 मैचों के बाद ही हार गई है। महज 11 दिनों के खेल में इंग्लैंड ने 3 मुकाबले गंवा दिए। खिलाड़ियों का व्यक्तिगत प्रदर्शन भी अच्छा नहीं था, जबकि अब शराब पार्टी ने इंग्लैंड की नशेबाजी की पोल खोलकर रख दी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंग्लैंड के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रहीं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के डायरेक्टर ने नूसा मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच शराब पार्टी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथेल जैसे स्टार खिलाड़ी शराब के नशे में धुत नजर आए। ऐसे में वे जांच के घेरे में रहेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बेन डकेट दिख रहे हैं, जिसमें ऐसा लगता है कि वह रास्ता भटक गए हैं और अपने होटल के कमरे में वापस जाने को लेकर कन्फ्यूज हैं। उस समय मौजूद लोगों में से एक ने शरारती अंदाज में पूछा कि क्या उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड तक वापस जाने के लिए टैक्सी चाहिए।

वहीं, अगर बात जैकब बेथेल की करें तो ऑनलाइन सामने आए कई वीडियोज में ये युवा ऑलराउंडर को वेपिंग करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एक दूसरे वीडियो में वह नाइटक्लब में एक अनजान व्यक्ति के साथ डांस कर रहा है।

इंग्लैंड मेन्स टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने कहा है कि बोर्ड नूसा में एशेज के बीच टीम के ब्रेक के दौरान ज्यादा शराब पीने की खबरों की जांच करेगा। रॉब की ने कहा है कि शराब से उन्हें परहेज नहीं है, लेकिन ज्यादा शराब पीना खतरनाक है।

इंग्लैंड के पूर्व ओपनर ने यह भी कन्फर्म किया कि पहले भी इसी तरह की घटनाओं की जांच की गई थी, जिसमें जैकब बेथेल और हैरी ब्रूक से जुड़े सोशल मीडिया क्लिप शामिल थे, जिसके बाद फॉर्मल कार्रवाई के बजाय इनफॉर्मल चेतावनी दी गई थी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ईसीबी के एक बयान में कहा गया है, "हम सोशल मीडिया पर चल रहे कंटेंट से वाकिफ हैं। हमारे खिलाड़ी अक्सर कड़ी निगरानी में रहते हैं और जब व्यवहार उम्मीदों से कम होता है तो हम स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।"

