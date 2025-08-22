Vinod Kambli never said that he was better than Sachin Tendulkar brother told how deep is their friendship 'विनोद कांबली ने कभी नहीं कहा वह सचिन से बेहतर थे', भाई ने बताया कितनी गहरी है दोस्ती, Cricket Hindi News - Hindustan
Vinod Kambli never said that he was better than Sachin Tendulkar brother told how deep is their friendship

'विनोद कांबली ने कभी नहीं कहा वह सचिन से बेहतर थे', भाई ने बताया कितनी गहरी है दोस्ती

विनोद कांबली लंबे समय से बीमार हैं। हालांकि, उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली को उम्मीद है कि पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि सचिन तेंदुलकर अक्सर उनके परिवार को फोन करके अपने दोस्त के सेहत की जानकारी लेते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनके भाई ने कभी नहीं कहा कि वह सचिन से ज्यादा टैलेंटेड थे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 22 Aug 2025 10:39 AM
'विनोद कांबली ने कभी नहीं कहा वह सचिन से बेहतर थे', भाई ने बताया कितनी गहरी है दोस्ती

पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली कुछ महीने पहले ब्रेन में क्लॉट की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे। तब से वह अभी तक ठीक नहीं हो पाए हैं। इलाज अभी चल ही रहा है लेकिन घर पर। उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने उनकी खराब सेहत की जानकारी देते हुए बताया है कि पूर्व क्रिकेटर अभी ठीक से बोल नहीं पा रहे और उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। विकी लालवानी को दिए इंटरव्यू में वीरेंद्र ने बताया है कि सचिन तेंदुलकर परिवार को कॉल करके नियमित तौर पर अपने दोस्त की सेहत की खबर लेते रहते हैं। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि उनके भाई ने कभी ये दावा नहीं किया था कि वह सचिन से ज्यादा टैलेंटेड थे।

सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली बाल सखा हैं। दोनों 1980 के दशक के आखिर और 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय क्रिकेट में छा गए लेकिन दोनों के करियर का ग्राफ एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा। सचिन क्रिकेट इतिहास के महानतम खिलाड़ी बन गए जबकि कांबली का अंतरराष्ट्रीय करियर सिर्फ 17 टेस्ट और 104 वनडे में सिमट गया।

वीरेंद्र कांबली ने इंटरव्यू में कहा, ‘दोनों में एक जैसा टैलेंट था। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा भाई सचिन से बेहतर था या सचिन उससे बेहतर थे। दोनों एक जैसे थे। मैंने कभी नहीं सुना कि मेरे भाई ने कहा हो कि वह सचिन तेंदुलकर से बेहतर था।’

उन्होंने बताया कि उनके भाई और सचिन तेंदुलकर की दोस्ती अब भी बहुत मजबूत है और वह अक्सर फोन करके अपने दोस्त की सेहत का हाल-चाल लेते रहते हैं। उन्होंने बताया, 'सचिन दादा ने हमेशा विनोद का सपोर्ट किया है। उनकी दोस्ती अब भी बहुत ही गहरी है। सचिन एंड्रिया (हेविट, कांबली की पत्नी) को फोन करके उसके बारे में जानकारी लेते रहते हैं।'

अपने बड़े भाई की सेहत पर अपडेट देते हुए वीरेंद्र कांबली ने बताया, 'अभी वह घर पर ही हैं। उनकी हालत स्थिर हो रही है लेकिन इलाज जारी है। उन्हें बोलने में परेशानी हो रही है। उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन वह चैंपियन हैं और वह वापसी करेंगे...उम्मीद है कि वह चलना और दौड़ना शुरू करेंगे। मुझे उनमें बहुत भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मैदान में वापस देख सकते हैं।'