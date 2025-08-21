विनोद कांबली को बोलने में हो रही है दिक्कत, वह ठीक से…भाई वीरेंद्र ने दिया चिंताजनक अपडेट

विनोद कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने बताया कि वह अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं और उन्हें ठीक से बोलने में भी दिक्कत हो रही है। भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट खेलने वाले कांबली को 21 दिसंबर, 2024 को ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

पिछले काफी लंबे समय से कई बीमारियों से जूझ रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लेकर कुछ चिंताजनक अपडेट सामने आया है। विनोद कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र कांबली ने बताया कि वह अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाए हैं और उन्हें ठीक से बोलने में भी दिक्कत हो रही है। भारत के लिए 104 वनडे और 17 टेस्ट खेलने वाले कांबली को 21 दिसंबर, 2024 को ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। द विक्की लालवानी शो में बात करते हुए, उनके छोटे भाई ने बताया कि कांबली अभी भी अपनी स्वास्थ्य समस्याओं से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं। फिलहाल, बांद्रा स्थित अपने घर पर, कांबली अपनी बीमारियों से उबर रहे हैं।

वीरेंद्र ने विक्की लालवानी शो पर कहा "वह अभी घर पर हैं। उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है। उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है। उन्हें ठीक होने में समय लगेगा। लेकिन वह एक चैंपियन हैं, और वापसी करेंगे। उम्मीद है कि वह चलना और दौड़ना शुरू कर देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से मैदान पर देख पाएंगे।"

वीरेंद्र ने एक सार्वजनिक अपील भी जारी की, जिसमें सभी से उनके बड़े भाई के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया गया।

उन्होंने आगे कहा, "उन्होंने 10 दिनों तक रिहैब किया। उनका पूरे शरीर का चेकअप हुआ, जिसमें ब्रेन स्कैन और यूरिन टेस्ट भी शामिल था। परिणाम ठीक थे; ज़्यादा समस्याएं नहीं थीं, लेकिन चूंकि वह चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई। उनकी बोली अभी भी लड़खड़ाती है, लेकिन उनकी हालत में सुधार हो रहा है। मैं बस उन लोगों से कहना चाहता हूम जो उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कि वह ठीक हो जाएम। उन्हें आपके प्यार और समर्थन की जरूरत है।"