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विनोद कांबली पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा; सचिन समेत पूर्व क्रिकेटर्स इलाज के लिए जुटा रहे फंड

Apr 15, 2026 08:51 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। उनके करीबी दोस्त ने हाल ही में खुलासा किया है कि कांबली के दिमाग में खून का थक्का बन गया है, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा है।

विनोद कांबली पर ब्रेन स्ट्रोक का खतरा; सचिन समेत पूर्व क्रिकेटर्स इलाज के लिए जुटा रहे फंड

भारतीय क्रिकेट के पूर्व बल्लेबाज विनोद कांबली इन दिनों गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनके एक करीबी दोस्त ने खुलासा किया है कि कांबली की स्थिति बेहद गंभीर है और उन पर ब्रेन स्ट्रोक का गहरा खतरा मंडरा रहा है। उनके पुराने साथी खिलाड़ियों ने उन्हें आर्थिक सहारा देने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसके जरिए उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है, जिसमें उनके बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर भी शामिल हैं।

पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली ने शराब पीना पूरी तरह छोड़ दिया है, लेकिन दिमाग के पूरी तरह सहयोग न करने के कारण वे कभी-कभी भूल जाते हैं कि उन्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। इससे अब उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। इससे पहले ठाणे के एक निजी अस्पताल में यूरिनरी इंफेक्शन का इलाज कराने के बाद 54 वर्षीय विनोद कांबली रिकवर कर रहे थे और उनकी सेहत में सुधार हो रहा था लेकिन कांबली का शरीर अब उनका साथ नहीं दे रहा है। उन्हें खड़े होने और चलने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।

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कांबली के दोस्त ने बताया कि उनका चलना काफी बेहतर हो गया है, लेकिन मेमोरी की समस्या बनी हुई है। वे पुरानी घटनाओं या बातों को थोड़ा ही याद कर पा रहे हैं। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि उनके मस्तिष्क की नसों में दिक्कत आ सकती है, जिससे स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है।

पूर्व क्रिकेटर्स कर रहे मदद

कांबली के दोस्त मार्क्स कूटो ने 'हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल' से कहा, ''मैंने उनके दोस्तों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ज्यादातर क्रिकेटर हैं, बिना नाम लिए वे आर्थिक रूप से बहुत योगदान देते हैं। विनोद की याददाश्त अच्छी नहीं है, लेकिन पिछले छह महीनों में यह और खराब भी नहीं हुई है। उन्हें बहुत कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब कोई बात अचानक दिमाग में क्लिक करती है, तो उन्हें याद आ जाता है। वरना, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। विनोद के दिमाग में एक क्लॉट (खून का थक्का) है, जिसे निकाला नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने शुरुआत में सावधानी नहीं बरती। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। अपनी इच्छाशक्ति के कारण ही वे जो कुछ भी कर पा रहे हैं, उतना कर रहे हैं।''

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विनोद कांबली करीब 18 महीने पहले रमाकांत आचरेकर स्मारक के अनावरण के दौरान सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। इस दौरान उनकी सेहत चिंताजनक थी। उनको खड़े होने और चलने में मुश्किल हो रही थी। इस दौरान वह अपने बचपन के दोस्त सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़े हुए सहारा लिए हुए थे। कांबली की ये हालत देखकर कई पूर्व क्रिकेटर उनके समर्थन में आए थे। दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव ने भी उनके रिहैबिलिटेशन के लिए सहयोग देने की पेशकश की।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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