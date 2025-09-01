यो-यो टेस्ट में फेल हुआ पंजाब किंग्स का ये खिलाड़ी, अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में झेलना पड़ेगा नुकसान!

बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुभमन गिल और रोहित शर्मा समेत कई क्रिकेटरों का फिटनेस टेस्ट हुआ। हालांकि, एक तेज गेंदबाज यो-यो टेस्ट में फेल हो गया। उसे अब नुकसान झेलना पड़ सकता है।

हाल ही में बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कई भारतीय क्रिकेटरों का फिटनेस टेस्ट हुआ। हालांकि, एक युवा तेज गेंदबाज के यो-यो टेस्ट में फेल होने की खबर है। यह खिलाड़ी कर्नाटक के विजयकुमार वैशाख हैं। वह आईपीएल में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) का हिस्सा हैं। खिलाड़ियों के लिए यह टेस्ट पास करना अनिवार्य है क्योंकि उन्हें तभी चयन के लिए पात्र माना जाता है। जो खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, अगर उन्हें टेस्ट में निर्धारित अंक नहीं मिलते तो टीम से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसे में विजयकुमार को अब ऑस्ट्रेलिया सीरीज में नुकसान झेलना पड़ सकता है।

रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट के अनुसार, दाएं हाथ के तेज गेंदबाज विजयकुमार वैशाख फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। वह ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल हो सकते थे। हालांकि, अब वह टीम में जगह बनाने से चूक सकते हैं। 28 वर्षीय विजयकुमार ने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। वह 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा थे लेकिन डेब्यू का मौका नहीं मिला। उन्होंने 2023 में आरसीबी की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था और सीजन में कुल 9 विकेट लिए। उन्होंने 2024 में 4 मैच खेले और चार शिकार। वहीं, गेंदबाज ने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स के लिए 5 मैचों में 4 विकेट झटके।