अब तो कर्जा चुका दो; RCB के 16,500 करोड़ में बिकने पर ट्रोल हुए विजय माल्या, नेटिजंस ने लिए मजे
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम के 16,500 करोड़ में बिकने पर नए मालिकों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि 2008 में जब उन्होंने इस टीम को 450 करोड़ में खरीदा था तो लोग उन पर हंस रहे थे।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व मालिक विजय माल्या ने टीम के 16,500 करोड़ में बिकने पर नए मालिकों को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि 2008 में जब उन्होंने इस टीम को 450 करोड़ में खरीदा था तो लोग उन पर हंस रहे थे। अब अपने इन्वेस्टमेंट को इतना बढ़ता देख माल्या खुश हैं। माल्या ने इस दौरान बताया कि RCB हमेशा उनके DNA में रहेगी और इस दौरान उन्होंने विराट कोहली का भी जिक्र किया। हालांकि नेटिजंस ने उनकी पोस्ट पर जमकर मजे लिए और अपना लोन चुकता करने को कहा। वहीं एक यूजर ने लिखा कि माल्या बैंक की छुट्टी होने का इंताजर कर रहे थे।
विजय माल्या ने X पर पोस्ट में लिखा, "मैं RCB के नए मालिकों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। मैं उन्हें सबसे कीमती IPL फ्रेंचाइजी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और Godspeed देता हूँ। जब मैंने 2008 में INR 450 करोड़ में फ्रेंचाइजी खरीदी थी, तो ज़्यादातर लोग मुझ पर हँसे थे और मेरे इन्वेस्टमेंट को एक वैनिटी प्रोजेक्ट कहकर बुराई की थी।
मेरे बहुत ज्यादा पागलपन के पीछे रॉयल चैलेंज ब्रांड बनाना था और इसलिए मैंने फ्रेंचाइजी का नाम RCB रखा। मेरे INR 450 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को INR 16,500 करोड़ तक बढ़ते देखना बहुत खुशी की बात है। RCB हमेशा मेरे DNA का हिस्सा रहेगा, जिसमें युवा विराट कोहली को चुनना भी शामिल है, जो अब दुनिया के बेस्ट खिलाड़ियों में से एक हैं। मेरे समय और उसके बाद भी साथ देने वाले सभी RCB फैंस को, बहुत-बहुत धन्यवाद और कृपया बेंगलुरु के शेर RCB को सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।"
विजय माल्या को इस डील से नहीं हुआ कोई फायदा
विजय माल्या का अब RCB में कोई भी हिस्सा नहीं है। 2016 के आस-पास, जब डिएगो ने यूनाइटेड स्पिरिट्स (जो इसका असली मालिक था) को खरीद लिया, तब माल्या का इस पर से कंट्रोल खत्म हो गया। डिएगो ने इसे बिड़ला के नेतृत्व वाले ग्रुप को $1.78B (लगभग ₹16,700 करोड़) में बेच दिया है। इस डील से माल्या को कुछ भी नहीं मिला।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें