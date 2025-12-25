Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Updated Points Table After 1st Match Delhi Mumbai Rohit Sharma Virat Kohli
Vijay Hazare Points Table: विजय हजारे के रिकॉर्डतोड़ आगाज के बाद जानें पॉइंट्स टेबल का हाल, रोहित-कोहली की टीम किस नंबर
संक्षेप:
Vijay Hazare Updated Points Table- विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन फैंस को रनों का रिकॉर्डतोड़ अंबार देखने को मिला। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी खूब धमाल मचाया। आईए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर भी डालते हैं-
Dec 25, 2025 06:07 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijay Hazare Updated Points Table- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आ जाने से इस टूर्नामेंट को फैंस का आकर्षण तो मिला है, वहीं खिलाड़ियों ने भी रनों का रिकॉर्डतोड़ अंबार लगाकर खूब मनोरंजन किया। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन कुल 22 शतक लगे, जिसमें रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ी 150 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे और स्वस्तिक सामल ने दोहरा शतक जड़ा। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया तो, कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज की। इस रिकॉर्डतोड़ शुरुआत के बाद आईए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर भी डाल लेते हैं।
विजय हजारे ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|A
|केरल
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|2.9
|A
|तमिलनाडु
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|2.02
|A
|मध्य प्रदेश
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.98
|A
|कर्नाटक
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.455
|A
|झारखंड
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.455
|A
|राजस्थान
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.98
|A
|पुडुचेरी
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2.02
|A
|त्रिपुरा
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2.9
विजय हजारे ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|B
|दिल्ली
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|2.005
|B
|गुजरात
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.631
|B
|रेलवे
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.843
|B
|सौराष्ट्र
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.206
|B
|ओडिशा
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.206
|B
|हरियाणा
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.843
|B
|सेवाएं
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.631
|B
|आंध्र प्रदेश
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-2.005
विजय हजारे ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|C
|मुंबई
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|3.05
|C
|हिमाचल प्रदेश
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.9
|C
|पंजाब
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.02
|C
|गोवा
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.638
|C
|छत्तीसगढ़
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.638
|C
|महाराष्ट्र
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.02
|C
|उत्तराखंड
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.9
|C
|सिक्किम
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-3.05
विजय हजारे ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|D
|उतार प्रदेश
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.68
|D
|जम्मू एवं कश्मीर
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.489
|D
|बड़ौदा
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.276
|D
|बंगाल
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.203
|D
|विदर्भ
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.203
|D
|असम
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.276
|D
|चंडीगढ़
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.489
|D
|हैदराबाद
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.68
विजय हजारे प्लेट पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|Plate
|बिहार
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|7.94
|Plate
|मेघालया
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|1.58
|Plate
|मणिपुर
|1
|1
|0
|0
|0
|4
|0.096
|Plate
|नागालैंड
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-0.096
|Plate
|मिजोरम
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-1.58
|Plate
|अरुणाचल प्रदेश
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|-7.94
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
