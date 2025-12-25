Cricket Logo
Vijay Hazare Points Table: विजय हजारे के रिकॉर्डतोड़ आगाज के बाद जानें पॉइंट्स टेबल का हाल, रोहित-कोहली की टीम किस नंबर

Vijay Hazare Points Table: विजय हजारे के रिकॉर्डतोड़ आगाज के बाद जानें पॉइंट्स टेबल का हाल, रोहित-कोहली की टीम किस नंबर

संक्षेप:

Vijay Hazare Updated Points Table- विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन फैंस को रनों का रिकॉर्डतोड़ अंबार देखने को मिला। इस दौरान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी खूब धमाल मचाया। आईए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर भी डालते हैं-

Dec 25, 2025 06:07 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijay Hazare Updated Points Table- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आ जाने से इस टूर्नामेंट को फैंस का आकर्षण तो मिला है, वहीं खिलाड़ियों ने भी रनों का रिकॉर्डतोड़ अंबार लगाकर खूब मनोरंजन किया। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन कुल 22 शतक लगे, जिसमें रोहित शर्मा और वैभव सूर्यवंशी समेत 3 खिलाड़ी 150 रन का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहे और स्वस्तिक सामल ने दोहरा शतक जड़ा। बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर बनाया तो, कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी के इतिहास की सबसे बड़ी रनचेज की। इस रिकॉर्डतोड़ शुरुआत के बाद आईए एक नजर पॉइंट्स टेबल पर भी डाल लेते हैं।

विजय हजारे ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्स नेट रन रेट
Aकेरल1100042.9
Aतमिलनाडु1100042.02
Aमध्य प्रदेश1100041.98
Aकर्नाटक1100040.455
Aझारखंड101000-0.455
Aराजस्थान101000-1.98
Aपुडुचेरी101000-2.02
Aत्रिपुरा101000-2.9

विजय हजारे ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Bदिल्ली1100042.005
Bगुजरात1100041.631
Bरेलवे1100040.843
Bसौराष्ट्र1100040.206
Bओडिशा101000-0.206
Bहरियाणा101000-0.843
Bसेवाएं101000-1.631
Bआंध्र प्रदेश101000-2.005

विजय हजारे ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Cमुंबई1100043.05
Cहिमाचल प्रदेश1100041.9
Cपंजाब1100041.02
Cगोवा1100040.638
Cछत्तीसगढ़101000-0.638
Cमहाराष्ट्र101000-1.02
Cउत्तराखंड101000-1.9
Cसिक्किम101000-3.05

विजय हजारे ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Dउतार प्रदेश1100041.68
Dजम्मू एवं कश्मीर1100041.489
Dबड़ौदा1100040.276
Dबंगाल1100040.203
Dविदर्भ101000-0.203
Dअसम101000-0.276
Dचंडीगढ़101000-1.489
Dहैदराबाद101000-1.68

विजय हजारे प्लेट पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Plateबिहार1100047.94
Plateमेघालया1100041.58
Plateमणिपुर1100040.096
Plateनागालैंड101000-0.096
Plateमिजोरम101000-1.58
Plateअरुणाचल प्रदेश101000-7.94
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Vijay Hazare Trophy
