Vijay Hazare Points Table: दिल्ली-मुंबई समेत 7 टीमों ने लगाई जीत की हैट्रिक, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

Vijay Hazare Points Table: दिल्ली-मुंबई समेत 7 टीमों ने लगाई जीत की हैट्रिक, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल

संक्षेप:

Vijay Hazare Updated Points Table 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी के तीन राउंड पूरे हो चुके हैं। एलीट और प्लेट ग्रुप से मिलाकर कुल 7 टीमों ने जीत की हैट्रिक लगाई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी और बिहार की टीमें अपने-अपने ग्रुप की टॉपर हैं।

Dec 30, 2025 06:26 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijay Hazare Updated Points Table 2025-26- विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड का खेल पूरी हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, यूपी, एमपी, कर्नाटका और बिहार की टीमों ने अपनी-अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी और बिहार अपने-अपने ग्रुप की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। विराट कोहली के ना होते हुए भी दिल्ली ने सौराष्ट्र के खिलाफ 321 रनों का मुश्किल टारगेट चेज किया। वहीं नागालैंड ने 399 रनों के साथ राउडं-3 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आईए एक नजर विजय हजारे की ताजा पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-

विजय हजारे ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Aमध्य प्रदेश3300012+1.017
Aकर्नाटक3300012+0.370
Aझारखंड321008+1.268
Aत्रिपुरा321008+0.044
Aकेरल312004+0.594
Aतमिलनाडु312004+0.495
Aराजस्थान303000-1.587
Aपुदुचेरी303000-2.297

विजय हजारे ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Bउत्तर प्रदेश3300012+2.433
Bजम्मू एवं कश्मीर321008+1.423
Bविदर्भ321008+0.634
Bबडौदा321008+0.198
Bबंगाल321008-0.357
Bअसम312004-1.000
Bहैदराबाद303000-1.202
Bचंडीगढ़303000-2.207

विजय हजारे ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Cमुंबई3300012+2.427
Cगोवा3300012+0.697
Cहिमाचल प्रदेश321008+0.627
Cपंजाब321008+0.573
Cमहाराष्ट्र312004+0.922
Cउत्तराखंड312004-0.891
Cछत्तीसगढ़303000-1.541
Cसिक्किम303000-2.876

विजय हजारे ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Dदिल्ली3300012+0.644
Dओडिशा321008+1.144
Dरेलवे321008+0.610
Dहरियाणा321008+0.373
Dगुजरात312004+0.315
Dसौराष्ट्र312004-0.508
Dआंध्र प्रदेश312004-0.547
Dसर्विसेज303000-2.145

विजय हजारे प्लेट ग्रुप पॉइंट्स टेबल

ग्रुपटीममैचजीतहारटाईनो रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
Plateबिहार3300012+3.716
Plateनागालैंड321008+1.693
Plateमणिपुर321008+0.080
Plateमेघालय312004-0.576
Plateअरुणाचल प्रदेश312004-2.606
Plateमिजोरम303000-1.940
Vijay Hazare Trophy
