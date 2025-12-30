Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Updated Points Table 2025-26 After Round 3 Delhi Mumbai UP MP and Bihar on Top
Vijay Hazare Points Table: दिल्ली-मुंबई समेत 7 टीमों ने लगाई जीत की हैट्रिक, देखें पॉइंट्स टेबल का हाल
संक्षेप:
Vijay Hazare Updated Points Table 2025-26: विजय हजारे ट्रॉफी के तीन राउंड पूरे हो चुके हैं। एलीट और प्लेट ग्रुप से मिलाकर कुल 7 टीमों ने जीत की हैट्रिक लगाई है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी और बिहार की टीमें अपने-अपने ग्रुप की टॉपर हैं।
Dec 30, 2025 06:26 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijay Hazare Updated Points Table 2025-26- विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड का खेल पूरी हो चुका है। दिल्ली, मुंबई, गोवा, यूपी, एमपी, कर्नाटका और बिहार की टीमों ने अपनी-अपनी जीत की हैट्रिक पूरी कर ली है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, एमपी और बिहार अपने-अपने ग्रुप की पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर बनी हुई है। विराट कोहली के ना होते हुए भी दिल्ली ने सौराष्ट्र के खिलाफ 321 रनों का मुश्किल टारगेट चेज किया। वहीं नागालैंड ने 399 रनों के साथ राउडं-3 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। आईए एक नजर विजय हजारे की ताजा पॉइंट्स टेबल पर डालते हैं-
विजय हजारे ग्रुप-ए पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|A
|मध्य प्रदेश
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+1.017
|A
|कर्नाटक
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+0.370
|A
|झारखंड
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+1.268
|A
|त्रिपुरा
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.044
|A
|केरल
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|+0.594
|A
|तमिलनाडु
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|+0.495
|A
|राजस्थान
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.587
|A
|पुदुचेरी
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.297
विजय हजारे ग्रुप-बी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|B
|उत्तर प्रदेश
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+2.433
|B
|जम्मू एवं कश्मीर
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+1.423
|B
|विदर्भ
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.634
|B
|बडौदा
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.198
|B
|बंगाल
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|-0.357
|B
|असम
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-1.000
|B
|हैदराबाद
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.202
|B
|चंडीगढ़
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.207
विजय हजारे ग्रुप-सी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|C
|मुंबई
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+2.427
|C
|गोवा
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+0.697
|C
|हिमाचल प्रदेश
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.627
|C
|पंजाब
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.573
|C
|महाराष्ट्र
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|+0.922
|C
|उत्तराखंड
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-0.891
|C
|छत्तीसगढ़
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.541
|C
|सिक्किम
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.876
विजय हजारे ग्रुप-डी पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|D
|दिल्ली
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+0.644
|D
|ओडिशा
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+1.144
|D
|रेलवे
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.610
|D
|हरियाणा
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.373
|D
|गुजरात
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|+0.315
|D
|सौराष्ट्र
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-0.508
|D
|आंध्र प्रदेश
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-0.547
|D
|सर्विसेज
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-2.145
विजय हजारे प्लेट ग्रुप पॉइंट्स टेबल
|ग्रुप
|टीम
|मैच
|जीत
|हार
|टाई
|नो रिजल्ट
|पॉइंट्स
|नेट रन रेट
|Plate
|बिहार
|3
|3
|0
|0
|0
|12
|+3.716
|Plate
|नागालैंड
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+1.693
|Plate
|मणिपुर
|3
|2
|1
|0
|0
|8
|+0.080
|Plate
|मेघालय
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-0.576
|Plate
|अरुणाचल प्रदेश
|3
|1
|2
|0
|0
|4
|-2.606
|Plate
|मिजोरम
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|-1.940
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
