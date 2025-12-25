विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन लगे 22 शतक और 574 रन; बने कमाल-कमाल के 10 रिकॉर्ड्स, देखें पूरी लिस्ट

संक्षेप: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने तो सूर्खियां बटौरी ही, साथ ही पहले ही राउंड में रिकॉर्ड्स की बौछार हुई। आईए एक नजर पूरी लिस्ट पर डालते हैं-

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। पहले ही दिन 22 खिलाड़ियों ने शतक जड़े, वहीं एक ने 200 रन का आंकड़ा भी पार किया। बिहार ने इस दौरान लिस्ट ए क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर बनाते हुए इस फॉर्मेट के इतिहास में रनों के मामले में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले की ज्वाला से गेंदबाजों को धूं-धूं किया। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन के इतने रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें एक सांस में बताना तो मुश्किल है। ऐसे में हम आपके लिए टॉप-10 रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। आईएं देखें पूरी लिस्ट-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

22 शतक विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन कुल 22 अलग-अलग बल्लेबाजों ने शतक बनाए, जो विजय हजारे ट्रॉफी में एक दिन में बनाए गए सबसे ज्यादा शतक हैं। इससे पहले 12 दिसंबर 2021 और 3 जनवरी 2025 को इस टूर्नामेंट में 19-19 शतक लगे थे।

574 रनों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बिहार ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 574 रन बनाए, जो मेंस लिस्ट-ए क्रिकेट में किसी भी टीम द्वारा एक पारी में बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। इस फॉर्मेट में 500 से ज्यादा का एकमात्र दूसरा टोटल भी अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ ही बना था, जब 2022-23 विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने उनके खिलाफ 506 पर 2 रन बनाए थे।

वहीं बिहार का यह स्कोर सभी लिस्ट A क्रिकेट में दूसरा बड़ा टोटल है, जो सिर्फ 2007 में श्रीलंका में महिलाओं के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में पुष्पादाना लेडीज के खिलाफ कैंडीयन लेडीज क्रिकेट क्लब के 632 पर 4 रन से पीछे है।

397 रनों से जीता बिहार अरुणाचल के खिलाफ बिहार की 397 रनों की जीत, पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी टीम के लिए दूसरी सबसे बड़ी जीत है, जो 2022-23 में तमिलनाडु की अरुणाचल के खिलाफ 435 रनों की जीत के बाद दूसरे नंबर पर है।

वैभव सूर्यवंशी लिस्ट-ए में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने 14 साल 272 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ शतक जड़ा, जिससे वह पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। इससे पहले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी जहूर इलाही थे, जिन्होंने 1986 में रेलवे के खिलाफ अपने दूसरे ही लिस्ट A मैच में 15 साल और 209 दिन की उम्र में 103* रन बनाए थे।

कर्नाटका की 413 रनों की ऐतिहासिक रनचेज अहमदाबाद में कर्नाटक ने झारखंड के खिलाफ 413 रन का टारगेट चेज किया, जो विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 2011-12 में गोवा के खिलाफ आंध्रा ने 384 रन का टारगेट चेज किया था।

गेंदबाज ने 9 ओवर में खर्च कर डाले 116 रन 116 - अरुणाचल प्रदेश के मिबोम मोसु ने अपने नौ ओवर में 116 रन दिए, जो पुरुषों के लिस्ट ए मैच में किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन हैं। पिछला रिकॉर्ड नीदरलैंड्स के बास डी लीडे के नाम है, जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 115 रन खर्च किए थे।

खिलाड़ी के दोहरा शतक बनाने के बावजूद हारी टीम ओडिशा के सवास्तिक सामल ने सौराष्ट्र के खिलाफ 212 रनों की शानदार पारी खेलते हुए दोहरा शतक जड़ा, मगर इसके बावजूद उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा। यह लिस्ट-ए क्रिकेट में मात्र दूसरा मौका है जब कोई टीम तब हारी हो जब उसके किसी खिलाड़ी ने डबल सेंचुरी जड़ी हो। इससे पहले बेन डंक ने 2014 में क्वींसलैंड के खिलाफ नाबाद 229 रन बनाए थे, मगर तब भी उनकी टीम हारी थी।

एक मैच में 6 कैच पकड़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड त्रिपुरा के खिलाफ मैच में केरल के विग्नेश पुथुर ने 6 कैच पकड़े, जिसमें एक कैच उन्होंने अपनी ही बॉलिंग पर पकड़ा। वह अब पुरुषों के लिस्ट A मैच में छह कैच लेने वाले पहले फील्डर बन गए हैं।

32 गेंदों में शतक बिहार के साकिबुल गनी ने 32 गेंदों में शतक जड़ा, जो पुरुषों के लिस्ट A क्रिकेट में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक है। पिछला सबसे तेज शतक 35 गेंदों पर अनमोलप्रीत सिंह ने बनाया था, वह भी 2024 में अरुणाचल के खिलाफ था।