Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Trophy Quarterfinal Result Prabhsimran Singh and Yash Rathod Shine as Punjab and Vidarbha Enter Semifinal
VHT सेमीफाइनल में पंजाब और विदर्भ की धमाकेदार एंट्री, प्रभसिमरन सिंह और यश राठौड़ ने काटा गदर

VHT सेमीफाइनल में पंजाब और विदर्भ की धमाकेदार एंट्री, प्रभसिमरन सिंह और यश राठौड़ ने काटा गदर

संक्षेप:

Vijay Hazare Trophy 2025-26: पंजाब और विदर्भ ने मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी (VHT) के सेमीफाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी। प्रभसिमरन सिंह और यश राठौड़ ने गदर काटा।

Jan 13, 2026 06:00 pm ISTMd.Akram बेंगलुरु, एजेंसी
share Share
Follow Us on

अपने बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर पंजाब ने मध्यप्रदेश को 183 रन से हराकर मंगलवार को विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। पहले बल्लेबाजी के लिए भेजे जाने पर पंजाब ने कप्तान प्रभसिमरन सिंह के 86 गेंद में 88 रन, अनमोलप्रीत सिंह के 62 गेंद में 70, नेहाल वढेरा के 38 गेंद में 56 और हरनूर सिंह के 71 गेंद में 51 रन की मदद से छह विकेट पर 345 रन बनाए। रमनदीप सिंह ने 15 गेंद में 24 रन बनाए। मध्यप्रदेश के लिए त्रिपुरेश सिंह और कप्तान वेंकटेश अय्यर ने दो दो विकेट लिए। जवाब में मध्यप्रदेश की टीम 31.2 ओवर में 162 रन पर आउट हो गई। पहले गेंदबाजी का अय्यर का फैसला सफल नहीं रहा और पंजाब को शानदार शुरुआत देते हुए प्लेयर ऑफ द मैच प्रभसिमरन और हरनूर ने पहले विकेट के लिए 21 ओवर में 166 रन जोड़े।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

एमपी के पांच विकेट 66 रन पर गिर गए

आर्यन पांडे नू 22वें ओवर में हरनूर को आउट करके मध्यप्रदेश को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद अनमोलप्रीत ने आकर तेजी से रन बनाना जारी रखा। प्रभसिमरन हालांकि शतक से चूक गए और कुलदीप सेन की गेंद पर 30वें ओवर में सारांश जैन को कैच दे बैठे। नमन धीर भी 23 रन बनाकर आउट हो गए और एस समय पंजाब का स्कोर तीन विकेट पर 199 रन था। वढेरा ने चौथे विकेट के लिए अनमोलप्रीत के साथ 76 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। जवाब में मध्यप्रदेश की शुरुआत खराब रही और 17वें ओवर में उसके पांच विकेट 66 रन पर गिर गए थे। रजत पाटीदार 40 गेंद में 38 रन बनाकर आउट हुए तब स्कोर सात विकेट पर 132 रन था। पाटीदार के अलावा त्रिपुरेश सिंह ने 31 रन बनाए। पंजाब के लिए सनवीर सिंह ने छह ओवर में 31 रन देकर तीन विकेट लिए।

ये भी पढ़ें:सरफराज खान VHT क्वार्टर फाइनल से क्यों हुए बाहर? इस खिलाड़ी को लौटना पड़ा घर

विदर्भ के लिए यश राठौड़ ने काटा गदर

वहीं, प्लेयर ऑफ द मैच यश राठौड़ की 86 रन की बेहतरीन पारी और नचिकेत भूटे के चार विकेटों की बदौलत विदर्भ ने मंगलवार को दिल्ली को 76 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। विदर्भ ने 50 ओवर में नौ विकेट पर 300 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद दिल्ली को 45.1 ओवर में 224 रन पर निपटा दिया। यश ने 73 गेंदों पर 86 रन में आठ चौके और दो छक्के लगाए। अथर्व तायडे ने 62 और ध्रुव शौरी ने 49 रन का योगदान दिया। दिल्ली की तरफ से ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, प्रिंस यादव और नीतीश राणा ने दो-दो विकेट लिए। दिल्ली के लिए अनुज रावत ने सर्वाधिक 66 रन बनाए जबकि वैभव कांडपाल और प्रियांश आर्य ने 28-28 तथा हर्ष त्यागी ने 27 रन का योगदान दिया। विदर्भ की तरफ से नचिकेत भूटे ने 51 रन पर चार विकेट और हर्ष दुबे ने 36 रन पर तीन विकेट लिए। दिल्ली की टीम अपने चार विकेट 80 रन पर गंवाने के बाद मुकाबले में नहीं लौट सकी।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Vijay Hazare Trophy Rajat Patidar
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |