Vijay Hazare Trophy LIVE: क्वार्टर फाइनल्स में पंजाब और एमपी, दिल्ली और विदर्भ के बीच होगी भिड़ंत
Vijay Hazare Trophy LIVE: क्वार्टर फाइनल्स में पंजाब और एमपी, दिल्ली और विदर्भ के बीच होगी भिड़ंत

Vijay Hazare Trophy LIVE: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब और एमपी और चौथे क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली और विदर्भ की भिड़ंत होने वाली है। जीतने वाली टीमें सेमीफाइनल्स का टिकट कटाएंगी।

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 13 Jan 2026 08:30 AM IST
Vijay Hazare Trophy LIVE: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के आखिरी दो दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज यानी मंगलवार 13 जनवरी को खेले जाएंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब और एमपी की भिडंत होगी, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में दिल्ली और विदर्भ का आमना-सामना होना है। दोनों मुकाबले बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के मैदानों पर होंगे। दो टीमें पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। मुंबई को हराकर कर्नाटक और यूपी को हराकर सौराष्ट्र ने सेमीफाइनल का टिकट कटाया हुआ है।

13 Jan 2026, 08:28:43 AM IST

Vijay Hazare Trophy LIVE: आखिरी दो क्वार्टर फाइनल्स आज

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल आज खेला जाना है। पंजाब और एमपी के अलावा दिल्ली और विदर्भ की भिड़ंत अलग-अलग मैचों में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए होगी।

