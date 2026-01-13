Vijay Hazare Trophy LIVE: क्वार्टर फाइनल्स में पंजाब और एमपी, दिल्ली और विदर्भ के बीच होगी भिड़ंत

Vijay Hazare Trophy LIVE: आखिरी दो क्वार्टर फाइनल्स आज
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल आज खेला जाना है। पंजाब और एमपी के अलावा दिल्ली और विदर्भ की भिड़ंत अलग-अलग मैचों में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए होगी।
Vijay Hazare Trophy LIVE
Vijay Hazare Trophy LIVE: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के आखिरी दो दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज यानी मंगलवार 13 जनवरी को खेले जाएंगे। तीसरे क्वार्टर फाइनल में पंजाब और एमपी की भिडंत होगी, जबकि चौथे क्वार्टर फाइनल में दिल्ली और विदर्भ का आमना-सामना होना है। दोनों मुकाबले बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी सीओई के मैदानों पर होंगे। दो टीमें पहले ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। मुंबई को हराकर कर्नाटक और यूपी को हराकर सौराष्ट्र ने सेमीफाइनल का टिकट कटाया हुआ है।
Vijay Hazare Trophy LIVE: आखिरी दो क्वार्टर फाइनल्स आज
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का तीसरा और चौथा क्वार्टर फाइनल आज खेला जाना है। पंजाब और एमपी के अलावा दिल्ली और विदर्भ की भिड़ंत अलग-अलग मैचों में सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए होगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।