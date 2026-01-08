Cricket Logo
Vijay Hazare Trophy Quarter Finals Schedule: विजय हजारे क्वार्टर फाइनल में पहुंची ये 8 टीमें, नोट कर लीजिए शेड्यूल

Vijay Hazare Trophy Quarter Finals Schedule: विजय हजारे क्वार्टर फाइनल में पहुंची ये 8 टीमें, नोट कर लीजिए शेड्यूल

संक्षेप:

Vijay Hazare Trophy Quarter Finals Full Schedule- विजय हजारे ट्रॉफी के लीग स्टेज के मैच खत्म हो गए हैं। दिल्ली, सौराष्ट्र, पंजाब, मुंबई, यूपी, विदर्भ, कर्नाटक और मध्य प्रदेश नॉकआउट में अपनी जगह बनाई है।

Jan 08, 2026 05:33 pm IST
Vijay Hazare Trophy Quarter Finals Full Schedule: विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज का समापन आज यानी गुरुवार, 8 जनवरी को हो गया है। इसी के साथ क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली सभी 8 टीमों की तस्वीर साफ हो गई है। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से दिल्ली, सौराष्ट्र, पंजाब, मुंबई, यूपी, विदर्भ, कर्नाटक और मध्य प्रदेश नॉकआउट में पहुंचने में कामयाब रही है। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच 12 और 13 जनवरी को खेले जाएंगे। सभी मैच CoE बेंगलुरु में होंगे। इन मैचों में जीत दर्ज करने वाली चार टीमें सेमीफाइनल में आपस में भिड़ेंगी। फाइनल रविवार, 18 जनवरी को खेला जाएगा।

Vijay Hazare Trophy Quarter Finals मैच कब और कहां खेले जाएंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच 12 और 13 जनवरी को खेले जाएंगे। सभी मैच CoE बेंगलुरु में होंगे।

Vijay Hazare Trophy Quarter Finals मैच कितने बजे शुरू होंगे?

विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे।

Vijay Hazare Trophy Quarter Finals मैच टीवी पर ऑनलाइन कैसे देखें लाइव?

विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच को आप टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जियोहॉटस्टर के ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं।

विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल शेड्यूल (AI द्वारा बनाया गया है)

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टर फाइनल फिक्स्चर

कर्नाटक बनाम मुंबई

उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्र

पंजाब बनाम मध्य प्रदेश

दिल्ली बनाम विदर्भ

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 क्वार्टर फाइनल शेड्यूल

कर्नाटक बनाम मुंबई- क्वार्टर फाइनल 1 - 12 जनवरी सुबह 9 बजे, CoE बेंगलुरु में

उत्तर प्रदेश बनाम सौराष्ट्र- क्वार्टर फाइनल 2 - 12 जनवरी सुबह 9 बजे, CoE बेंगलुरु में

पंजाब बनाम मध्य प्रदेश- क्वार्टर फाइनल 3 - 13 जनवरी सुबह 9 बजे, CoE बेंगलुरु में

दिल्ली बनाम विदर्भ- क्वार्टर फाइनल 4 - 13 जनवरी सुबह 9 बजे, CoE बेंगलुरु में

