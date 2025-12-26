Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी: मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती

संक्षेप:

Dec 26, 2025 05:30 pm ISTChandra Prakash Pandey
मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को शुक्रवार को उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे, गर्दन और सिर में चोट लगने (कनकशन) के बाद अस्पताल ले जाया गया। इस मैच में मुंबई ने 51 रन से जीत दर्ज की।

अंगकृष रघुवंशी पारी के 30वें ओवर में चोटिल हुए जब ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान गेंदबाजी कर रहे थे।

दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ रावत ने स्लॉग-स्वीप खेलने की कोशिश की और डीप मिडविकेट पर खड़े रघुवंशी कैच पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े।

उन्होंने एक हाथ से गेंद को लपकने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं रहा और वह गिर पड़े जिससे उनके कंधे में चोट लगी और उनका सिर जमीन से टकरा गया। इससे उन्हें कनकशन (सिर में चोट लगना) हो गया।

रघुवंशी कुछ सेकेंड के लिए घुटनों के बल बैठे रहे लेकिन फिर जमीन पर लेट गए। इसके बाद मुंबई के फिजियो मैदान पर पहुंचे।

रघुवंशी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया और बाहर खड़ी ‘एम्बुलेंस’ उन्हें पास के एसडीएमएच अस्पताल ले गई। उनके जरूरी स्कैन करवाए जाएंगे और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा।

उत्तराखंड के खिलाफ मैच की बात करें तो मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 11 रन और रोहित शर्मा ने शून्य रन बनाए। हार्दिक तमोरे ने सबसे ज्यादा 93 रन की नाबाद पारी खेली। मुशीर और सरफराज खान ने अर्धशतक जड़े और शम्स मुलनी ने 48 रन बनाए।

जवाब में उत्तराखंड की टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 280 रन बना सकी। इस तरह मुंबई ने ये मुकाबला 51 रन से जीत लिया। उत्तराखंड की तरफ से युवराज चौधरी ने सबसे ज्यादा 96 रन बनाए। जगदीशा सुचित ने 51 रन की पारी खेली।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
