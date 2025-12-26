विजय हजारे ट्रॉफी: मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी चोट लगने के बाद अस्पताल में भर्ती

संक्षेप: मुंबई के सलामी बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी को शुक्रवार को उत्तराखंड के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान एक मुश्किल कैच लेने की कोशिश में कंधे, गर्दन और सिर में चोट लगने (कनकशन) के बाद अस्पताल ले जाया गया। इस मैच में मुंबई ने 51 रन से जीत दर्ज की।

अंगकृष रघुवंशी पारी के 30वें ओवर में चोटिल हुए जब ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान गेंदबाजी कर रहे थे।

दाएं हाथ के बल्लेबाज सौरभ रावत ने स्लॉग-स्वीप खेलने की कोशिश की और डीप मिडविकेट पर खड़े रघुवंशी कैच पकड़ने के लिए तेजी से दौड़ते हुए आगे बढ़े।

उन्होंने एक हाथ से गेंद को लपकने का प्रयास किया लेकिन यह सफल नहीं रहा और वह गिर पड़े जिससे उनके कंधे में चोट लगी और उनका सिर जमीन से टकरा गया। इससे उन्हें कनकशन (सिर में चोट लगना) हो गया।

रघुवंशी कुछ सेकेंड के लिए घुटनों के बल बैठे रहे लेकिन फिर जमीन पर लेट गए। इसके बाद मुंबई के फिजियो मैदान पर पहुंचे।

रघुवंशी अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे तो स्ट्रेचर मंगवाया गया और बाहर खड़ी ‘एम्बुलेंस’ उन्हें पास के एसडीएमएच अस्पताल ले गई। उनके जरूरी स्कैन करवाए जाएंगे और उन्हें निगरानी में रखा जाएगा।

उत्तराखंड के खिलाफ मैच की बात करें तो मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए। अंगकृष रघुवंशी ने 11 रन और रोहित शर्मा ने शून्य रन बनाए। हार्दिक तमोरे ने सबसे ज्यादा 93 रन की नाबाद पारी खेली। मुशीर और सरफराज खान ने अर्धशतक जड़े और शम्स मुलनी ने 48 रन बनाए।