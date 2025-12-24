Vijay Hazare Trophy LIVE: विराट और रोहित की चर्चा के बीच वैभव सूर्यवंशी ने लूटी महफिल, बनाए 190 रन

Vijay Hazare Trophy Virat Kohli Rishabh Pant

Wed, 24 Dec 2025 11:04 AM IST

Vijay Hazare Trophy LIVE: भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और हिटमैन रोहित शर्मा आज से विजय हजारे ट्रॉफी में नजर आने वाले हैं। सभी की निगाहें इन दो महान खिलाड़ियों पर होंगी, जो लंबे समय के बाद इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। इनके अलावा कई और सितारे भी मैदान में हैं। इनमें ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और दिल्ली के लिए विराट कोहली खेल रहे हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की शुरुआत आज यानी 24 दिसंबर से हो चुकी है। लगभग सभी मुकाबले अपने समय पर शुरू हो गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने प्लेट ग्रुप के मैच में शतक जड़ दिया है।

24 Dec 2025, 11:04:32 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: प्रभसिमरन की फिफ्टी, अभिषेक शर्मा चूके पंजाब के ओपनर प्रभसिमरन सिंह 77 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान अभिषेक शर्मा ने 45 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली। 6 चौके और 2 छक्के अपनी पारी में उन्होंने जड़े।

24 Dec 2025, 11:01:07 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: वैभव का आया बवंडर वैभव सूर्यवंशी लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में दोहरा शतक जड़ने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम करने से महज 10 रन से चूक गए। 84 गेंदों में वे 190 रनों तक पहुंच गए थे। अगली 18 गेंदों में अगर वे 10 रन बना लेते तो विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते थे। 16 चौके और 15 छक्के जड़कर वे आउट हो गए। वे बिहार के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेल रहे हैं।

24 Dec 2025, 10:31:51 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तूफानी शतक विजय हजारे ट्रॉफी प्लेट ग्रुप के मुकाबले में बिहार के लिए खेलते हुए 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में शतक जड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने ये कारनामा किया और लिस्ट ए इतिहास का भारत के लिए दूसरा सबसे तेज शतक जड़ा।

24 Dec 2025, 10:21:48 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: पंजाब की सधी शुरुआत पंजाब को प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक शर्मा ने अच्छी शुरुआत दिलाई है। 12 ओवर के बाद पंजाब का स्कोर बिना किसी नुकसान के 61 रन है। प्रभसिमरन 45 गेंदों में 34 और अभिषेक 28 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद हैं।

24 Dec 2025, 09:22:23 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: मुंबई के लिए खेल रहे रोहित मुंबई के लिए रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ मुंबई का मुकाबाल जारी है, जिसमें सिक्किम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी है। मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर हैं।

24 Dec 2025, 09:21:02 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: दिल्ली की टीम में विराट, पंत और ईशांत दिल्ली के लिए आंध्रा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी मैच में विराट कोहली, ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा खेल रहे हैं। ये मैच बेंगलुरु में खेला जा रहा है। पंत दिल्ली की टीम के कप्तान हैं।

24 Dec 2025, 09:19:40 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE: पंजाब के लिए खेल रहे अभिषेक शर्मा पंजाब के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में कप्तान के तौर पर अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं। महाराष्ट्र से उनका मुकाबला है। इस मुकाबले में महाराष्ट्र की टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है।