Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Trophy Live Streaming Today 26th DEC How To Watch Virat Kohli Rohit Sharma Live Telecast Online TV Free
Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विराट कोहली-रोहित शर्मा के लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें लाइव

Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विराट कोहली-रोहित शर्मा के लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें लाइव

संक्षेप:

Vijay Hazare Trophy Live Streaming- विजय हजारे ट्रॉफी का आज राउंड-2 है। फैंस एक बार फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में दो दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली को देखने के लिए उत्साहित हैं। आईए एक नजर मैच से जुड़ी जानकारियों पर डालते हैं-

Dec 26, 2025 05:50 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vijay Hazare Trophy Live Streaming- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का राउंड-2 आज यानी शुक्रवार, 26 दिसंबर को खेला जाना है। सभी 38 टीमें आज एक बार फिर एक्शन में होगी। पहले राउंड में बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला था, डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी कर रहे रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों समेत कुल 22 खिलाड़ियों ने शतक जड़ रिकॉर्ड बनाया था। वहीं बिहार ने तो लिस्ट ए क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर ही बोर्ड पर लगा दिया था। फैंस आज एक बार फिर ऐसे ही रिकॉर्डतोड़ मैचों की उम्मीद लगाए बैठे होंगे। पिछली बार फैंस के हाथ निराशा लगी थी कि उन्हें विराट कोहली और रोहित शर्मा के लाइव मैच देखने को नहीं मिले थे, 38 मैच होने की वजह से जियोहॉटस्टार ज्यादा मैचों का लाइव प्रसारण नहीं कर पा रहा था। आईए जानते हैं आज विजय हजारे ट्रॉफी के किन-किन मुकाबलों को आप लाइव ऑनलाइन और टीवी पर देख सकते हैं-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:वर्ल्ड कप से बाहर होने का दर्द भूले गिल, न्यूजीलैंड सीरीज की तैयारी शुरू की

विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मैच कब और कहां होंगे?

विराट कोहली की दिल्ली का मैच बेंगलुरु में BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में गुजरात से होगा, जबकि रोहित शर्मा की मुंबई का मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में उत्तराखंड से होगा। दोनों मैच सुबह 9 बजे IST पर शुरू होंगे।

विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मैचों की लाइव स्ट्रीम कहां देखें?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड में विराट कोहली की दिल्ली और रोहित शर्मा की मुंबई के मैच कहीं भी लाइव स्ट्रीम नहीं होंगे। सभी 38 टीमें एक ही दिन अपने मैच खेलेंगी और ब्रॉडकास्टिंग की सुविधाएं सिर्फ दो जगहों पर लगाई गई हैं – अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में। ऐसे में फैंस के हाथ एक बार फिर निराशा लगने वाली है।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड के कौन-कौन से मैच लाइव दिखाए जाएंगे?

असम बनाम जम्मू और कश्मीर ग्रुप B और झारखंड बनाम राजस्थान ग्रुप A के दूसरे राउंड के मैच शुक्रवार को JioHotstar पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे।

भारत में टीवी पर विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहां देखें?

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में विराट कोहली की दिल्ली और रोहित शर्मा की मुंबई के मैचों का लाइव टेलीकास्ट कहीं भी नहीं होगा।

ये भी पढ़ें:'भाड़ में जा', गर्लफ्रेंड के साथ डिनर डेट पर गए हार्दिक के साथ फैन ने की बदतमीजी

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 राउंड-2 शेड्यूल

ग्रुप A

मध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडु – सुबह 9:00 बजे IST – गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद

झारखंड बनाम राजस्थान – सुबह 9:00 बजे IST – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

पुडुचेरी बनाम त्रिपुरा – सुबह 9:00 बजे IST – ADSA रेलवे ग्राउंड, अहमदाबाद

कर्नाटक बनाम केरल – सुबह 9:00 बजे IST – नरेंद्र मोदी स्टेडियम B, अहमदाबाद

ग्रुप B

चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश – सुबह 9:00 बजे IST – सनोसारा ग्राउंड A, राजकोट

असम बनाम जम्मू और कश्मीर – सुबह 9:00 बजे IST – निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट

बड़ौदा बनाम बंगाल – सुबह 9:00 बजे IST – निरंजन शाह स्टेडियम ग्राउंड C, राजकोट

हैदराबाद बनाम विदर्भ – सुबह 9:00 बजे IST – सनोसारा ग्राउंड B, राजकोट

ग्रुप C

गोवा बनाम हिमाचल प्रदेश – सुबह 9:00 बजे IST – जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड, जयपुर

मुंबई बनाम उत्तराखंड – सुबह 9:00 बजे IST – सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब – सुबह 9:00 बजे IST – अनंतम ग्राउंड, जयपुर

महाराष्ट्र बनाम सिक्किम – सुबह 9:00 बजे IST – KL सैनी ग्राउंड, जयपुर

ग्रुप D

हरियाणा बनाम सौराष्ट्र – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड 2, अलूर

आंध्र बनाम रेलवे – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड, अलूर

ओडिशा बनाम सर्विसेज – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड 3, अलूर

दिल्ली बनाम गुजरात – सुबह 9:00 बजे IST – CoE ग्राउंड 1, बेंगलुरु

प्लेट ग्रुप

बिहार बनाम मणिपुर – सुबह 9:00 बजे IST – JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची

अरुणाचल प्रदेश बनाम मिजोरम – सुबह 9:00 बजे IST – JSCA ओवल ग्राउंड, रांची

मेघालय बनाम नागालैंड – सुबह 9:00 बजे IST – उषा मार्टिन ग्राउंड, रांची

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Vijay Hazare Trophy Virat Kohli Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |