Vijay Hazare Trophy Live Streaming: कैसे देखें कोहली-रोहित के लाइव मैच? कितने बजे शुरू होंगे मुकाबले

संक्षेप:

Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज 24 दिसंबर से होने जा रहा है। 50 ओवर के इस डोमेस्टिक टूर्नामेंट में इस बार विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज चार-चांद लगाते हुए नजर आएं। जानें कैसे देखें लाइव मैच-

Dec 23, 2025 03:19 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Vijay Hazare Trophy Live Streaming: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज बुधवार, 24 दिसंबर से होने जा रहा है। भारत के इस 50 ओवर डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार टीम इंडिया के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा भी चार-चांद लगाने उतरेंगे। कोहली 15 साल के लंबे अंतराल के बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में फैंस रुचि इस बार पूरी तरह से इस टूर्नामेंट की ओर बढ़ गई है। वैसे भी टीम इंडिया को अगला मैच 13 जनवरी को है, तो फैंस डोमेस्टिक क्रिकेट के जरिए ही अपना मनोरंजन करना चाहेंगे। आईए एक नजर विजय हजारे टूर्नामेंट से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर एक नजर डालते हैं-

विजय हजारे ट्रॉफी का क्या है फॉर्मेट?

विजय हजारे ट्रॉफी में 32 एलीट टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 8-8 के चार ग्रुप में बांटा गया। हर टीम 7 राउंड रॉबिन मैच खेलेगी। चारों ग्रुप में से हर ग्रुप की टॉप दो टीमें नॉकआउट राउंड में आगे बढ़ेंगी।

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए टीमों के ग्रुप इस प्रकार है

ग्रुप ए: केरल, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, त्रिपुरा

ग्रुप बी: विदर्भ, हैदराबाद, बंगाल, बड़ौदा, असम, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर

ग्रुप सी: छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मुंबई, उत्तराखंड, सिक्किम

ग्रुप डी: रेलवे, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, सौराष्ट्र, दिल्ली, सर्विसेज, ओडिशा

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 लाइव स्ट्रीमिंग और लाइव टेलिकास्ट डिटेल्स

लीग स्टेज के चुनिंदा मैचों को JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा और Star Sports Khel चैनल पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होंगे।

विजय हजारे ट्रॉफी 24, दिसंबर शेड्यूल-

पुडुचेरी vs तमिलनाडु नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

गुजरात vs सर्विसेज केएससीए क्रिकेट (2) ग्राउंड, अलूर

आंध्र vs दिल्ली एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु

हरियाणा vs रेलवे केएससीए क्रिकेट (3) ग्राउंड, अलूर

ओडिशा vs सौराष्ट्र केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, अलूर

महाराष्ट्र vs पंजाब अनंतम मैदान, जयपुर

छत्तीसगढ़ vs गोवा जयपुरिया विद्यालय मैदान, जयपुर

हिमाचल प्रदेश vs उत्तराखंड केएल सैनी ग्राउंड, जयपुर

मुंबई vs सिक्किम सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

बंगाल vs विदर्भ सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड ए, राजकोट

मध्य प्रदेश vs राजस्थान एडीएसए रेलवे क्रिकेट ग्राउंड, अहमदाबाद

झारखंड vs कर्नाटक नरेंद्र मोदी स्टेडियम बी ग्राउंड, अहमदाबाद

केरल vs त्रिपुरा गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद

चंडीगढ़ vs जम्मू और कश्मीर सनोसारा क्रिकेट ग्राउंड बी, राजकोट

असम vs बड़ौदा निरंजन शाह स्टेडियम सी, राजकोट

हैदराबाद vs उत्तर प्रदेश निरंजन शाह स्टेडियम, खंडेरी, राजकोट

पहले दो राउंड में प्रमुख टीमों के स्क्वॉड

विजय हजारे ग्रुप-ए स्क्वॉड

केरल: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम

झारखंड: ईशान किशन (कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकाश सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह और शुभम सिंह

कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, हर्षिल धर्माणी, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, बीआर शरथ, कृष्णन श्रीजीत, रविचंद्रन स्मरण, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, अभिलाष शेट्टी, श्रीषा अचार, प्रिसिध कृष्णा, विजयकुमार विशक, ध्रुव प्रभाकर

तमिलनाडु: नारायण जगदीसन (कप्तान), साई सुदर्शन, सी आंद्रे सिद्दार्थ, बाबा इंद्रजीत, बूपति कुमार, प्रदोष रंजन पॉल, सोनू यादव, सनी संधू, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक मणिकंदन, मोहम्मद अली, सचिन राठी, साई किशोर, सीवी अच्युथ, आतिश एसआर और गोविंद गणेश।

विजय हजारे ग्रुप-बी स्क्वॉड

बड़ौदा: प्रियांशु मोलिया, मितेश पटेल, शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा, विष्णु सोलंकी, क्रुणाल पंड्या (सी), आर्यन चावड़ा, हार्दिक पंड्या, अतित शेठ, राज लिंबानी, रसिख सलाम, करण उमट्ट, नित्य पंड्या, भानु पनिया, अमित पासी, महेश पिठिया, निनाद राठवा, शाश्वत रावत और लक्षित टोकसिया

विजय हजारे ग्रुप-सी स्क्वॉड

मुंबई: आकाश आनंद, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, हार्दिक तमोरे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, इशान मूलचंदानी, साईराज पाटिल और चिन्मय सुतार

पंजाब: अनमोलप्रीत सिंह, सलिल अरोड़ा, हरनूर सिंह, नमन धीर, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह, उदय सहारन, शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, सनवीर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, सुखदीप सिंह बाजवा, गौरव चौधरी, जशनप्रीत सिंह और कृष भगत

विजय हजारे ग्रुप-डी स्क्वॉड

आंध्रा: अश्विन हेब्बार, श्रीकर भरत, रिकी भुई, मार्थला धनुष, एसडीएनवी प्रसाद, शेख रशीद, नीतीश कुमार रेड्डी (सी), सौरभ कुमार, सत्यनारायण राजू, साई संदीप, त्रिपुराना विजय, सीआर ज्ञानेश्वर, एम हेमंत रेड्डी, कालीदिंडी राजू, जगरलापुडी राम, यारा संदीप, चीपुरपल्ली स्टीफन और बोधला कुमार

दिल्ली: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुज रावत, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया, यश ढुल, विराट कोहली, नितीश राणा, सार्थक रंजन, रोहन राणा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी, ईशांत शर्मा, रितिक शौकीन, सिमरजीत सिंह, आयुष डोसेजा, हर्ष त्यागी, वैभव कांडपाल, दिविज मेहरा और अर्पित। राणा।

