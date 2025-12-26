Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Trophy Live Score Today Matches 26th December Delhi vs Gujarat Mumbai vs Uttarakhand Scorecard Virat Kohli
DEL vs GUJ, MUM vs UTK Live Score: रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट, इस युवा गेंदबाज को पहली ओवर में मिली सफलता

DEL vs GUJ, MUM vs UTK Live Score: रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट, इस युवा गेंदबाज को पहली ओवर में मिली सफलता

संक्षेप:

Vijay Hazare Trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा राउंड आज खेला जाना है। रोहित शर्मा की मुंबई और विराट कोहली की दिल्ली को पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया है।

Dec 26, 2025 09:10 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Vijay Hazare Trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का दूसरा राउंड आज यानी शुक्रवार, 26 दिसंबर को खेला जा रहा है। विराट कोहली की दिल्ली और रोहित शर्मा की मुंबई की टीम को पहले बैटिंग करने के लिए कहा गया है। दोनों ही स्टार बल्लेबाजों ने राउंड-1 में चेज किया था, अब उन्हें पहले बैटिंग करने का मौका मिला है। रोहित शर्मा दूसरे राउंड में कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और पहली गेंद पर गोल्ड डक पर आउट हो गए। बता दें, टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं सभी 38 टीमों के मुकाबले हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में आज कुल 19 मैच खेलने जाने हैं। पहले राउंड में बल्लेबाजों ने खूब धूमधड़ाका मचाया था, उम्मीद है कि दूसरे राउंड में भी रिकॉर्ड्स की बौछार रहेंगी। फैंस की नजरें एक बार फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों पर होंगी, जो इस समय कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। पहले राउंड में दोनों स्टार बल्लेबाजों ने शतक जड़ अपनी-अपनी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। आज विराट कोहली की दिल्ली का सामना गुजरात से तो रोहित शर्मा की मुंबई उत्तराखंड से है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

Vijay Hazare Trophy Live Score Today Matches 26th December Scorecard

9:09 AM MUM vs UTK Live Score: रोहित शर्मा गोल्ड डक पर आउट। पहले ही ओवर में बोरा ने उन्हें आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखाया है। जयपुर में फैंस के हाथ निराशा लगी है। पिछले मैच में हिटमैन ने 155 रनों की धमाकेदार पारी खेली थी।

9:00 AM MUM vs UTK Live Score: उत्तराखंड ने मुंबई के खिलाफ टॉस जीत लिया है। मुंबई पहले बैटिंग करेगी।

9:00 AM DEL vs GUJ Live Score: गुजरात ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है।


विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 दूसरा राउंड का शेड्यूल

ग्रुप A

मध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडु – सुबह 9:00 बजे IST – गुजरात कॉलेज ग्राउंड, अहमदाबाद

झारखंड बनाम राजस्थान – सुबह 9:00 बजे IST – नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद

पुडुचेरी बनाम त्रिपुरा – सुबह 9:00 बजे IST – ADSA रेलवे ग्राउंड, अहमदाबाद

कर्नाटक बनाम केरल – सुबह 9:00 बजे IST – नरेंद्र मोदी स्टेडियम B, अहमदाबाद

ग्रुप B

चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश – सुबह 9:00 बजे IST – सनोसारा ग्राउंड A, राजकोट

असम बनाम जम्मू और कश्मीर – सुबह 9:00 बजे IST – निरंजन शाह स्टेडियम, राजकोट

बड़ौदा बनाम बंगाल – सुबह 9:00 बजे IST – निरंजन शाह स्टेडियम ग्राउंड C, राजकोट

हैदराबाद बनाम विदर्भ – सुबह 9:00 बजे IST – सनोसारा ग्राउंड B, राजकोट

ग्रुप C

गोवा बनाम हिमाचल प्रदेश – सुबह 9:00 बजे IST – जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड, जयपुर

मुंबई बनाम उत्तराखंड – सुबह 9:00 बजे IST – सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर

छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब – सुबह 9:00 बजे IST – अनंतम ग्राउंड, जयपुर

महाराष्ट्र बनाम सिक्किम – सुबह 9:00 बजे IST – KL सैनी ग्राउंड, जयपुर

ग्रुप D

हरियाणा बनाम सौराष्ट्र – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड 2, अलूर

आंध्र बनाम रेलवे – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड, अलूर

ओडिशा बनाम सर्विसेज – सुबह 9:00 बजे IST – KSCA ग्राउंड 3, अलूर

दिल्ली बनाम गुजरात – सुबह 9:00 बजे IST – CoE ग्राउंड 1, बेंगलुरु

प्लेट ग्रुप

बिहार बनाम मणिपुर – सुबह 9:00 बजे IST – JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम, रांची

अरुणाचल प्रदेश बनाम मिजोरम – सुबह 9:00 बजे IST – JSCA ओवल ग्राउंड, रांची

मेघालय बनाम नागालैंड – सुबह 9:00 बजे IST – उषा मार्टिन ग्राउंड, रांची

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Vijay Hazare Trophy Virat Kohli Rohit Sharma
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |