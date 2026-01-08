Vijay Hazare Trophy Live Score: हार्दिक पांड्या ने ठोके 6 छक्के, 19 गेंदों पर जड़ा तूफानी अर्धशतक

Baroda vs Chandigarh Live Score: हार्दिक पांड्या की तूफानी फिफ्टी
Baroda vs Chandigarh Live Score: हार्दिक पांड्या ने चंडीगढ़ के खिलाफ एकबार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया है। उन्होंने 19 गेंदों पर फिफ्टी जड़ी, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल हैं।
हार्दिक पांड्या
Vijay Hazare Trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी लीग स्टेज के आखिरी राउंड का आगाज हो गया है। आज के राउंड के बाद नॉकआउट में पहुंचने वाली सभी टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी। ग्रुप-ए से कर्नाटक, ग्रुप-बी से उत्तर प्रदेश, ग्रुप-सी से पंजाब और मुंबई अभी तक नॉकआउट स्टेज में कदम रख चुकी है। ग्रुप-डी में दिल्ली, हरिणा और सौराष्ट्र के बीच कांटे की टक्कर जारी है। आज क्वार्टरफाइनल में पहुंचने वाली सभी 8 टीमों की तस्वीर साफ हो जाएगी। लाइव अपडेट्सट के लिए बने रहें।
Baroda vs Chandigarh Live Score: हार्दिक पांड्या क्रीज पर
Baroda vs Chandigarh Live Score: बड़ौदा का चौथा विकेट गिर गया, क्रुणाल पांड्या 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब उनके भाई हार्दिक पांड्या आए हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया था। उनसे वैसे ही प्रदर्शन की उम्मीद है – बड़ौदा को उनसे मुश्किल समय में अच्छा खेलने की ज़रूरत है, और यह हमेशा से उनकी खासियत रही है।
Delhi vs Haryana Live Score- ईशांत शर्मा का कहर जारी
Delhi vs Haryana Live Score- ईशांत शर्मा को एक और विकेट मिला और दिल्ली पूरी तरह से कंट्रोल में है। हरियाणा 30/4 पर संघर्ष कर रहा है। ईशांत की यह तीसरी सफलता है।
Karnataka vs MP Live Score- कर्नाटक की सधी हुई शुरुआत
Karnataka vs MP Live Score- कर्नाटक के ओपनर देवदत्त पडिक्कल और मयंक अग्रवाल ने अच्छी शुरुआत की और नौ ओवर में अपनी टीम का स्कोर 49 रन तक पहुंचाया।
Vijay Hazare Trophy Live Score- अभिषेक शर्मा ने किया निराश
Vijay Hazare Trophy Live Score- पंजाब की आखिरी राउंड में शुरुआत खराब रही है। कप्तान अभिषेक शर्मा समेत पंजाब के तीन विकेट जल्दी गिर गए हैं।
