Vijay Hazare Trophy Live Score: 9 बजे से शुरू होंगे मुकाबले, चौथे राउंड में नहीं खेलेंगे दिग्गज खिलाड़ी

Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare Trophy Live Score: 9 बजे से शुरू होंगे मुकाबले, चौथे राउंड में नहीं खेलेंगे दिग्गज खिलाड़ी
LIVE Updates

विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे राउंड के मैच साल के आखिरी दिन शुरू होंगे। इसमें दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मुकाबले 9 बजे से शुरू होंगे।

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 31 Dec 2025 08:50 AM IST
विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे राउंड के मैच साल के आखिरी दिन खेले जाएंगे। इसमें दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। मुकाबले 9 बजे से शुरू होंगे। टॉस के अपडेट आने शुरू हो गए हैं। नागालैंड ने बिहार के सामने बैटिंग, मणिपुर ने मिजोरम के सामने बॉलिंग करने का फैसला लिया है। अरुणाचल प्रदेश ने मेघालय के सामने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश और असम के बीच खेले जा रहे मुकाबले में असन ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है।

31 Dec 2025, 08:43:18 AM IST

vijay hazare trophy live score अरुणाचल प्रदेश का बल्लेबाजी करने का फैसला

अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बीच मुकाबला हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश टॉस जीतकर बैटिंग कर रही है।

31 Dec 2025, 08:42:00 AM IST

vijay hazare trophy live score मणिपुर का मिजोरम के सामने गेंदबाजी करने का फैसला

चौथे राउंड में मणिपुर और मिजोरम आमने-सामने हैं। मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

31 Dec 2025, 08:40:36 AM IST

vijay hazare trophy live score बिहार बनाम नागालैंड

नागालैंड ने बिहार के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग चुनी

31 Dec 2025, 08:39:52 AM IST

vijay hazare trophy live score टॉस के अपडेट जारी

सभी मैचों के टॉस के अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ने टॉस जीत लिया है।

31 Dec 2025, 08:37:16 AM IST

vijay hazare trophy live score दिल्ली ओडिशा से भिड़ेगी

दिल्ली का मुकाबला ओडिशा से होगा। आज के मैच के लिए विराट कोहली नहीं खेलेंगे।

31 Dec 2025, 08:37:16 AM IST

9 बजे से शुरू होंगे मुकाबले

विजय हजारे ट्रॉफी के चौथे राउंड के सभी मुकाबले 9 बजे से शुरू होंगे।

