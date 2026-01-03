Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare Trophy Live Score: कुछ देर में शरू होंगे राउंड-5 के मुकाबले, शुभमन समेत इन स्टार पर रहेंगी नजरें
LIVE Updatesरिफ्रेश

Vijay Hazare Trophy Live Score: कुछ देर में शरू होंगे राउंड-5 के मुकाबले, शुभमन समेत इन स्टार पर रहेंगी नजरें

विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड 5 के मुकाबले आज 3 जनवरी को 9 बजे से खेले जाएंगे। आज के मैचों में केएल राहुल, शुभमन गिल जैसे सुपरस्टार भी अपनी-अपनी टीमों के साथ खेलते दिखेंगे। मध्य प्रदेश लगातार टूर्नामेंट में अपनी पांचवी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा।

Vijay Hazare Trophy Live Score: कुछ देर में शरू होंगे राउंड-5 के मुकाबले, शुभमन समेत इन स्टार पर रहेंगी नजरें

शुभमन गिल

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Sat, 03 Jan 2026 08:54 AM IST
हमें फॉलो करें

Vijay Hazare Trophy live score विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड 5 के मुकाबले आज 3 जनवरी को 9 बजे से खेले जाएंगे। आज के मैचों में केएल राहुल (कर्नाटक) शुभमन गिल (पंजाब) जैसे सुपरस्टार भी अपनी-अपनी टीमों के साथ खेलते दिखेंगे। मध्य प्रदेश लगातार टूर्नामेंट में अपनी पांचवी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। वहीं, देवदत्त पडिकल पर भी नजरें होंगी। वे इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन चुके हैं। उन्होंने 4 मैचों में से 3 में शतक जड़े हैं। पंजाब की टीम में गिल के अलावा युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं।

3 Jan 2026, 08:54:39 AM IST

Vijay Hazare Trophy live score टॉस संपन्न

सभी टॉस हो चुके हैं। मुकाबले कुछ ही मिनटों में 9 बजे से शुरू होंगे।

3 Jan 2026, 08:44:24 AM IST

Vijay Hazare Trophy live score मणिपुर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया

मणिपुर ने मेघालय के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पांडुचेरी ने मध्य प्रदेश के खिलाफ टॉस जीता और गेंदबाजी करेगी।

3 Jan 2026, 08:37:15 AM IST

Vijay Hazare Trophy live score, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ने जीता टॉस

मिजोरम ने बिहार के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग चुनी। मणिपुर ने मेघालय के खिलाफ पहले बैटिंग करने का फैसला किया। नागालैंड ने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया।

3 Jan 2026, 08:22:35 AM IST

Vijay Hazare Trophy live score, गिल और केएल राहुल पर नजरें

शुभमन गिल और केएल राहुल पर नजरें रहेंगी। गिल पंजाब की टीम में जुड़ेगे, जबकि राहुल कर्नाटक की टीम का हिस्सा हैं।

3 Jan 2026, 08:22:35 AM IST

Vijay Hazare Trophy live score, राउंड 5 के मुकाबले आज

विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड 5 के मुकाबले आज 3 जनवरी को खेले जाएंगे। 8:30 पर टॉस होंगे। 9 बजे से सभी मुकाबले खेले जाएंगे।

PreviousNext
Cricket News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।