Vijay Hazare trophy Live Score: अभिषेक-प्रभसिमरन ने पंजाब को दी धमाकेदार शुरुआत, तीसरे राउंड का खेल शुरू

Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare trophy Live Score: अभिषेक-प्रभसिमरन ने पंजाब को दी धमाकेदार शुरुआत, तीसरे राउंड का खेल शुरू
LIVE Updates

Vijay Hazare trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आज तीसरा राउंड खेला जा रहा है। आज के मुकाबले में फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा की झलक नहीं देखने को मिलेगी।

अभिषेक शर्मा

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Mon, 29 Dec 2025 09:24 AM IST
Vijay Hazare trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आज यानी सोमवार, 29 दिसंबर को तीसरा राउंड खेला जा रहा है। आज के मुकाबले में फैंस को विराट कोहली और रोहित शर्मा की झलक नहीं देखने को मिलेगी। रोहित शर्मा टूर्नामेंट के पहले दो मैचों के लिए उपलब्ध थे, वहीं विराट कोहली अब 6 जनवरी को रेलवे के खिलाफ होने वाले मैच के दौरान दिल्ली की टीम के साथ जुड़ेंगे। इन दोनों दिग्गजों को 11 दिसंबर से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैच की वनडे सीरीज भी खेलनी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त रेस्ट की भी जरूरत होगी। आज एक्शन में पंजाब के लिए अभिषेक शर्मा, बिहार के लिए वैभव सूर्यवंशी और दिल्ली के लिए ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी रहेंगे।

29 Dec 2025, 09:23:35 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- अभिषेक शर्मा ने पंजाब को दी धमाकेदार शुरुआत

Vijay Hazare trophy Live Score- पंजाब आज अपना तीसरा मैच उत्तराखंड के खिलाफ खेल रहा है। पंजाब को पहले बैटिंग करते हुए धमाकेदार शुरुआत मिल गई है। अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह ने पहले 5 ओवर में 46 रन बटौरे। अभिषेक 21 तो प्रभसिमरन 22 रन बनाकर खेल रहे हैं।

29 Dec 2025, 09:00:10 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- आकर्षण का केंद्र रहेंगे ये खिलाड़ी

Vijay Hazare trophy Live Score- ऋषभ पंत - दिल्ली बनाम सौराष्ट्र

वैभव सूर्यवंशी - बिहार बनाम मेघालय

नीतीश कुमार रेड्डी - आंध्र बनाम ओडिशा

अभिषेक शर्मा - पंजाब बनाम उत्तराखंड

रुतुराज गायकवाड़ - महाराष्ट्र बनाम हिमाचल प्रदेश

ध्रुव जुरेल - उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा

रिंकू सिंह - उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा

जितेश शर्मा - उत्तर प्रदेश बनाम बड़ौदा

मोहम्मद शमी - बंगाल बनाम चंडीगढ़

देवदत्त पडिक्कल - कर्नाटक बनाम तमिलनाडु

प्रसिद्ध कृष्णा - कर्नाटक बनाम तमिलनाडु

29 Dec 2025, 08:58:47 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- मुंबई ने भी टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है

Vijay Hazare trophy Live Score- मुंबई (प्लेइंग इलेवन): अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, ईशान मूलचंदानी, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार तुकाराम तरमले

छत्तीसगढ़ (प्लेइंग इलेवन): अनुज तिवारी, आशुतोष सिंह, मयंक वर्मा (विकेटकीपर), संजीत देसाई, अमनदीप खरे (कप्तान), अजय जादव मंडल, मोहित राउत, हर्ष यादव, आदित्य सरवटे, रवि किरण, सौरभ मजूमदार

29 Dec 2025, 08:53:37 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है

Vijay Hazare trophy Live Score- विराट कोहली के बिना खेलेगी दिल्ली की टीम

दिल्ली (प्लेइंग इलेवन): प्रियांश आर्य, अर्पित राणा, नितीश राणा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष त्यागी, आयुष दोसेजा, तेजस्वी दहिया, नवदीप सैनी, प्रिंस यादव, सिमरजीत सिंह, ईशांत शर्मा

सौराष्ट्र (प्लेइंग इलेवन): हार्विक देसाई (विकेटकीपर/कप्तान), विश्वराज जड़ेजा, जय गोहिल, सम्मर गज्जर, प्रेरक मांकड़, चिराग जानी, रुचित अहीर, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, चेतन सकारिया, अंकुर पंवार, हितेन कानबी

29 Dec 2025, 08:52:24 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी राउंड-3

Vijay Hazare trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी के तीसरे राउंड की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली और मुंबई के लिए आज उनके स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा मैदान पर नजर नहीं आएंगे।

Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma Virat Kohli

