Vijay Hazare Trophy Live Score: यूपी ने दूसरा तो मुंबई ने गंवाया अपना पहला विकेट, मुशीर खान उतरे
LIVE Updates

Vijay Hazare Trophy Live Score: यूपी ने दूसरा तो मुंबई ने गंवाया अपना पहला विकेट, मुशीर खान उतरे

Vijay Hazare Trophy Live Score: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के क्वार्टर फाइनल मैच आज से शुरू हो रहे हैं। पहला क्वार्टर फाइनल मुंबई और कर्नाटक के बीच तो दूसरा यूपी और सौराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है।

Vijay Hazare Trophy Live Score: यूपी ने दूसरा तो मुंबई ने गंवाया अपना पहला विकेट, मुशीर खान उतरे

सरफराज खान

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Mon, 12 Jan 2026 10:23 AM IST
Vijay Hazare Trophy Live Score: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का सीजन अपने अंतिम पड़ाव की ओर कदम बढ़ा चुका है। लीग स्टेज खत्म होने के बाद आज से क्वार्टर फाइनल मैच शुरू हो गए हैं। टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 8 टीमों ने नॉकाउट राउंड में जगह बनाई है। आज विजय हजारे ट्रॉफी का पहला क्वार्टर फाइनल मुंबई और कर्नाटक के बीच तो दूसरा यूपी और सौराष्ट्र के बीच खेला जा रहा है। लाइव अपडेट्स के लिए बने रहें।

12 Jan 2026, 10:23:02 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: मुशीर खान भी हुए आउट

Karnataka vs Mumbai Live Score: मुंबई को मुशीर खान के रूप में तीसरा झटका लगा चुका है। वह 9 के निजी स्कोर पर आउट हुए। मुंबई ने 57 रन पर तीसरा विकेट खोया।

12 Jan 2026, 10:07:10 AM IST

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: रितुराज लौटे पवेलियन

यूपी का दूसरा विकेट रितुराज शर्मा (13 गेंदों में 12, एक चौके) के रूप में गिरा। उन्हें चेतन सकारिया ने नौवें ओवर में अपने जाल में फंसाया। 11 ओवर के बाद यूपी का स्कोर 56/2 है।

12 Jan 2026, 10:04:32 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: मुंबई ने गंवाया पहला विकेट

मुंबई का पहला विकेट ईशान मूलचंदानी के रूप में गिरा है। उन्होंने 32 गेंदों में दो चौकों की मदद से 20 रन बनाए। ईशान को 12वें ओवर में विद्याधर पाटिल ने आउट किया। 13 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 38/1 है।

12 Jan 2026, 09:53:39 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: रघुवंशी को मिला जीवनदान

मुंबई के ओपनर अंगकृष रघुवंशी को जीवनदान मिला है। उनके बल्ले से लगकर गेंद सीधे फर्स्ट स्लिप में गई लेकिन करुण नायर ने कैच टपका दिया। रघुवंशी के लिए यह बड़ी राहत थी क्योंकि वह बल्ले का मोटा किनारा लगने के बावजूद बच गए।

12 Jan 2026, 09:19:57 AM IST

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: यूपी को लगा पहला झटका

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: यूपी को आर्यन जुयाल के रूप में पहला झटका 10 के स्कोर पर लगा है। अब अभिषेक गोस्वामी का साथ देने रुतुराज शर्मा आए हैं।

12 Jan 2026, 09:14:26 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: सरफराज क्यों नहीं खेल रहे आज का मैच

Karnataka vs Mumbai Live Score: सरफराज खान कर्नाटक के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मुंबई की प्लेइंग XI का हिस्सा नहीं हैं। वह चोट के चलते आज के मैच से बाहर हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन कमाल का रहा है।

12 Jan 2026, 09:04:48 AM IST

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: यूपी और सौराष्ट्र की प्लेइंग XI

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: सौराष्ट्र (प्लेइंग इलेवन): हार्विक देसाई (विकेटकीपर/कप्तान), विश्वराज जड़ेजा, प्रेरक मांकड़, चिराग जानी, रुचित अहीर, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, अंकुर पनवार, सम्मर गज्जर, प्रशांत राणा, आदित्य जाडेजा, चेतन सकारिया

उत्तर प्रदेश (प्लेइंग इलेवन): अभिषेक गोस्वामी, आर्यन जुयाल (डब्ल्यू), प्रियम गर्ग, रिंकू सिंह (सी), ऋतुराज शर्मा, समीर रिज़वी, प्रशांत वीर, विप्रज निगम, विनीत पंवार, जीशान अंसारी, करण चौधरी

12 Jan 2026, 08:58:54 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: मुंबई और कर्नाटक की प्लेइंग XI

Karnataka vs Mumbai Live Score: मुंबई (प्लेइंग इलेवन): अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान, सिद्धेश लाड (कप्तान), हार्दिक तमोरे (विकेटकीपर), शम्स मुलानी, साईराज पाटिल, सूर्यांश शेडगे, तनुष कोटियन, ईशान मूलचंदानी, मोहित अवस्थी, ओंकार तुकाराम तरमले

कर्नाटक (प्लेइंग इलेवन): मयंक अग्रवाल (कप्तान), देवदत्त पडिक्कल, करुण नायर, स्मरण रविचंद्रन, कृष्णन श्रीजीत (विकेटकीपर), अभिनव मनोहर, श्रेयस गोपाल, विजयकुमार विशक, विद्याधर पाटिल, अभिलाष शेट्टी, विधाथ कावेरप्पा

12 Jan 2026, 08:57:58 AM IST

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: यूपी पहले करेगा बैटिंग

Uttar Pradesh vs Saurashtra Live Score: सौराष्ट्र ने यूपी के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला लिया है।

12 Jan 2026, 08:57:08 AM IST

Karnataka vs Mumbai Live Score: कर्नाटक ने टॉस जीतकर चुनी बॉलिंग

Karnataka vs Mumbai Live Score: कर्नाटक ने मुंबई के खिलाफ पहले क्वार्टर फाइनल में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है।

Vijay Hazare Trophy

