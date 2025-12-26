विजय हजारे ट्रॉफी: रोहित शर्मा को पहली ही गेंद पर 0 पर आउट करने वाले देवेंद्र बोरा के बारे में जानिए

संक्षेप: विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के पहले मैच में शानदार शतक जड़ने वाले रोहित शर्मा से दूसरे मैच में भी काफी उम्मीदें थीं। हालांकि उत्तराखंड के खिलाफ इस मैच में वह पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हुए। उन्हें देवेंद्र बोरा ने आउट किया।

विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई के दूसरे मैच में भी रोहित शर्मा से काफी उम्मीदें थी। पहले मैच में उन्होंने जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों में 155 रन की धुआंधार पारी खेली थी लेकिन शुक्रवार को ऐसा नहीं हो पाया। उसी स्टेडियम में शुक्रवार को उत्तराखंड के तेज गेंदबाज देवेंद्र बोरा ने रोहित शर्मा को खाता तक नहीं खोलने दिया। हिटमैन को देखने के लिए स्टेडियम में उमड़ी भीड़ तब सन्न रह गई जब वह पहली ही गेंद पर आउट हो गए।

25 वर्ष के देवेंद्र बोरा का यह सिर्फ तीसरा लिस्ट ए मैच था लेकिन उन्होंने ऐसा कर दिखाया जो उनके लिए हमेशा याद रहेगा। टॉस जीतकर उत्तराखंड ने पहले गेंदबाजी को चुना था। बोरा ने पहले ओवर की शुरुआत की। उनकी गेंद पर रोहित शर्मा ने अपने फेवरिट पुल शॉट को खेला लेकिन गेंद और बल्ले का अच्छे से संपर्क नहीं हुआ। डीप स्क्वायर लेग पर जगमोहन नागरकोटी ने उनका कैच पकड़ लिया। पहले प्रयास में उनके हाथ से गेंद छिटक गई थी लेकिन तत्काल संभलते हुए उन्होंने आखिरकार कैच पकड़ लिया और इस तरह रोहित शर्मा गोल्डन डक का शिकार बने।

देवेंद्र बोरा इससे पहले सिर्फ दो लिस्ट ए गेम ही खेले थे। वह 15 फर्स्ट-क्लास मैचों में भी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जिनमें उनके नाम 30 विकेट हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन इसी साल अक्टूबर में रणजी ट्रॉफी के दौरान बंगाल के खिलाफ मैच में आया था जहां उन्होंने 79 रन देकर 6 विकेट झटके थे।

बोरा इसी साल 25 वर् के हुए हैं। वह सबसे पहले उत्तराखंड प्रीमियर लीग के जरिए चर्चा में आए थे जहां उन्होंने देहरादून वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने यूपीएल में 6 मैचों में 10 विकेट झटके थे। उसके बाद उन्हें घरेलू क्रिकेट में उत्तराखंड की प्लेइंग इलेवन में जगह मिली।

मुंबई बनाम उत्तराखंड मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 331 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा खाता नहीं खो पाए लेकिन मुशीर खान (55 रन), सरफराज खान (55 रन) और विकेट कीपर हार्दिक तामोरे (93 रन) ने शानदार अर्धशतक जड़े। पुछल्ले बल्लेबाज शम्स मुलानी ने सिर्फ 35 गेंद में 48 रन की पारी खेली।