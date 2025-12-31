Cricket Logo
विजय हजारे ट्रॉफी: अग्रवाल और पड्डीकल के शतकों से कर्नाटक का विजय अभियान जारी, ग्रुप A में और कौन जीता?

संक्षेप:

गत चैंपियन कर्नाटक ने बुधवार को अहमदाबाद में ग्रुप ए मैच में पुडुचेरी को 67 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट में अपना विजयी अभियान जारी रखा। ग्रुप ए में मध्य प्रदेश ने भी अपना जीत का क्रम जारी रखा है। 

Dec 31, 2025 08:44 pm ISTChandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषा
गत चैंपियन कर्नाटक ने बुधवार को अहमदाबाद में ग्रुप ए मैच में पुडुचेरी को 67 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट में अपना विजयी अभियान जारी रखा।

कर्नाटक ने कप्तान मयंक अग्रवाल (132 रन, 124 गेंद, 15 चौके, दो छक्के) और देवदत्त पडिक्कल (113 रन, 116 गेंद, 10 चौके, चार छक्के) के शतक और दोनों के बीच पहले विकेट की 228 रन की साझेदारी से चार विकेट पर 363 रन बनाए। करुण नायर ने भी 34 गेंद में 62 रन की नाबाद पारी खेली।

इसके जवाब में पुडुचेरी की टीम श्याम कंगायान (68) और जयंत यादव (54) के अर्धशतकों के बावजूद 50 ओवर में 296 रन पर आउट हो गई।

झारखंड ने शुभम कुमार सिंह के 53 रन पर चार विकेट के बाद सलामी बल्लेबाज उत्कर्ष सिंह की 120 गेंद में नाबाद 123 रन की पारी से तमिलनाडु को नौ विकेट से हरा दिया।

झारखंड ने शुभम और सुशांत मिश्रा (51 रन पर दो विकेट) की तूफानी गेंदबाजी से तमिलनाडु को 45 ओवर में 243 रन पर ढेर कर दिया।

तमिलनाडु की ओर से प्रदोष रंजन पॉल (49) और बाबा इंद्रजीत (48) ने उपयोगी पारियां खेलीं।

झारखंड ने इसके जवाब में उत्कर्ष और शिखर मोहन (90) के बीच पहले विकेट की 201 रन की साझेदारी से 41 ओवर में एक विकेट पर 244 रन बनाकर जीत दर्ज की।

मध्य प्रदेश ने ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर (44 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के बाद यश दुबे (105) के शतक से मध्य प्रदेश को त्रिपुरा पर चार विकेट की जीत के साथ अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचाया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए त्रिपुरा ने विजय शंकर (91) और श्रीदम पॉल (52) के अर्धशतक से सात विकेट पर 286 रन बनाए।

मध्य प्रदेश ने इसके जवाब में दुबे के शतक और शुभम शर्मा की 75 गेंद में 71 रन की पारी से 44 ओवर में छह विकेट पर 287 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया।

मध्य प्रदेश और कर्नाटक दोनों के चार मैच में चार जीत से 16-16 अंक हैं। मध्य प्रदेश की टीम हालांकि बेहतर नेट रन रेट के कारण शीर्ष पर है।

केरल ने बड़े स्कोर वाले मैच में राजस्थान को दो विकेट से हराया।

राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए करण लांबा (नाबाद 119) के शतक और दीपक हुड्डा (86) के अर्धशतक से सात विकेट पर 343 रन बनाए।

केरल ने इसके जवाब में बाबा अपराजित की 126 रन की पारी और कृष्णा प्रसाद (53) के साथ उनकी दूसरे विकेट की 155 रन की साझेदारी से अंतिम गेंद पर दो विकेट से जीत दर्ज की। ईडन ऐप्पल टॉम ने अंत में 18 गेंद में नाबाद 40 रन की शानदार पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
