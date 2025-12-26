विजय हजारे ट्रॉफी: देवदत्त पड्डीकल और करुण नायर के शानदार शतक, कर्नाटक की लगातार दूसरी जीत

संक्षेप: देवदत्त पडिक्कल (124 रन) के लगातार दूसरे शतक और करुण नायर (नाबाद 130 रन) के नाबाद सैकड़े से गत विजेता कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को अहमदाबाद में केरल को आठ विकेट से हरा दिया।

देवदत्त पडिक्कल (124 रन) के लगातार दूसरे शतक और करुण नायर (नाबाद 130 रन) के नाबाद सैकड़े से गत विजेता कर्नाटक ने विजय हजारे ट्रॉफी एकदिवसीय टूर्नामेंट के ग्रुप ए के अपने दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को अहमदाबाद में केरल को आठ विकेट से हरा दिया।

बुधवार को झारखंड को हराकर टूर्नामेंट की शुरुआत करने वाली कर्नाटक टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और केरल को सात विकेट पर 284 रन ही बनाने दिए।

केरल की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 49 रन के स्कोर तक अपने पहले तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद बाबा अपराजित (62 गेंद में 71 रन) और विकेटकीपर मोहम्मद अजहरुद्दीन (58 गेंद में 84 रन) ने उपयोगी पारियां खेलते हुए टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया।

कर्नाटक की ओर से बाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज अभिलाष शेट्टी ने 59 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि श्रेयस गोपाल ने 61 रन देकर दो विकेट लिए।

लक्ष्य का पीछा करते हुए कर्नाटक ने कप्तान मयंक अग्रवाल का विकेट जल्दी गंवा दिया, लेकिन पिछले मैच के शतकवीर पडिक्कल और नायर ने दूसरे विकेट के लिए 234 गेंद में 223 रन की मैच विजयी साझेदारी कर जीत की मजबूत नींव रखी। कर्नाटक ने 48.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।

मध्य प्रदेश ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को दो विकेट से हराकर ग्रुप ए में लगातार दो जीत के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया।

पहले बल्लेबाजी करते हुए तमिलनाडु के लिए साई सुदर्शन (51) और कप्तान नारायण जगदीशन (55) ने पहले विकेट के लिए 115 रन जोड़े। मोहम्मद अली (57) और सनी संधू (43) ने भी अहम योगदान दिया जिससे टीम 49.3 ओवर में 280 रन पर ऑलआउट हो गई।

मध्य प्रदेश की ओर से बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय (62 रन देकर तीन विकेट), दाएं हाथ के मध्यम गति गेंदबाज त्रिपुरेश सिंह (61 रन देकर दो विकेट) और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मंगेश यादव (45 रन देकर दो विकेट) विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।

जवाब में शानदार फॉर्म में चल रहे यश दुबे (92 रन) और विकेटकीपर हिमांशु मंत्री (90 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 178 रन की साझेदारी कर टीम को चार गेंद शेष रहते जीत दिलाई। मध्य प्रदेश ने आठ विकेट पर 283 रन बनाए।

पहले मुकाबले में कर्नाटक के हाथों हार झेलने के बाद झारखंड ने जोरदार वापसी करते हुए राजस्थान को 73 रन से हरा दिया और ग्रुप में पहली जीत दर्ज की।

झारखंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज शिखर मोहन की 129 रन की शानदार पारी और मध्यक्रम के बल्लेबाज अनुकूल रॉय के 52 रन की बदौलत 301 रन बनाए। जवाब में करण लांबा (102) के संघर्षपूर्ण शतक के बावजूद राजस्थान की टीम 50 ओवर में 228 रन पर सिमट गई।