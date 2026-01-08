Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Vijay Hazare Trophy Baroda batter Hardik Pandya Dismantles Chandigarh Attack with 9 sixes
हार्दिक पांड्या ने विजय हजारे ट्रॉफी में मचाया धमाल, भाई क्रुणाल पांड्या के आउट होते ही गरजे

संक्षेप:

हार्दिक पांड्या ने गुरुवार को चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में 31 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 छक्के और दो चौके लगाए। हार्दिक पिछले कुछ महीने से शानदार फॉर्म में हैं।

Jan 08, 2026 03:43 pm ISTHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में भी अपने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को निरंजन शाह स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ मुकाबले में हार्दिक ने महज 31 गेंदों पर 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 2 चौके लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 241.94 रहा। बड़ौदा ने गुरुवार को विजय हजारे ट्रॉफी एलीट ग्रुप बी में चंड़ीगढ़ के खिलाफ 391 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से प्रियांशु मोलिया (113), हार्दिक पांड्या (75), जितेश (73) और विष्णु सोलंकी ने (54) रन बनाए।

स्टार बल्लेबाज हार्दिक पांड्या जब बल्लेबाजी करने उतरे तो टीम का स्कोर 123/4 था। उनके भाई क्रुणाल के आउट होने के बाद हार्दिक ने बिना देरी किए गियर बदले और अपने पहले पांच गेंदों में ही तीन छक्के जड़ दिए। उन्होंने मात्र 19 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। तरणप्रीत सिंह के एक ओवर में 27 रन बटोरे। उन्होंने गेंदबाज निशुंक बिरला के ओवर में तीन छक्के भी जड़े। हार्दिक की इस पारी ने बड़ौदा को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।इससे पहले मैच में प्रियांशु मोलिया ने 106 गेंदों पर 113 रनों की शतकीय पारी खेली, जबकि जितेश शर्मा ने भी 33 गेंदों पर 73 रन बनाए।

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बड़ौदा की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने 11 रन के स्कोर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिये। नित्य पंड्या (दो) और अमित हरिराम पासी (पांच) रन बनाकर आउट हुये। इसके बाद प्रियांशु मोलिया और विष्णु सोलंकी ने पारी को संभाला और तीसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़े। 15वें ओवर में निशुंक बिरला ने विष्णु सोलंकी को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। विष्णु सोलंकी ने 49 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए 54 रन बनाये। चौथे विकेट के रूप में कप्तान क्रुणाल पंड्या महज 20 रन बनाकर आउट हुये।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये हार्दिक पंड्या ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और पांचवें विकेट के लिए प्रियांशु मोलिया के साथ 90 रन जोड़े। हार्दिक पंड्या ने 31 गेंदों में दो चौके और नौ छक्के उड़ाते हुए 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली। उन्हें 30वें ओवर में जगजीत सिंह ने आउट किया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये जितेश शर्मा ने भी चंड़ीगढ़ के गेंदबाजों की खूब खबर ली। उन्होंने 33 गेंदों में आठ चौके और चार छक्के उड़ाते हुए 73 रन बनाये।

46वें ओवर में सातवें विकेट के रूप में प्रियांशु मोलिया आउट हुये। उन्हें विशु कश्यप ने आउट किया। प्रियांशु मोलिया ने 106 गेंदों में 10 चौके और एक छक्का लगाते हुए 113 रनों की पारी खेली। निनाद रथ्वा (38), महेश पिठिया (एक) रन बनाकर आउट हुये। 50वें ओवर की पहली गेंद पर जगजीत सिंह ने राज लिंबानी (तीन) को बोल्ड कर बड़ौदा की पारी को 391 के स्कोर पर समेट दिया।

हार्दिक पांड्या ने इससे पहले विदर्भ के खिलाफ अपना पहला लिस्ट ए शतक (133 रन, 11 छक्के) लगाया था। दो मैचों में ही हार्दिक ने कुल 20 छक्के ठोक दिए हैं।

