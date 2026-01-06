Vijay Hazare Trophy Match LIVE: मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे मैच

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: बड़ौदा ने जीता टॉस
जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़ौदा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। कप्तानी इस टीम की हार्दिक पांड्या कर रहे हैं।
Shubman Gill
Vijay Hazare Trophy 2026 match live score: विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 सीजन के छठे दौरे के मुकाबले आज यानी मंगलवार 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे। वहीं, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत खेलना जारी रखेंगे। श्रेयस को अपनी फिटनेस साबित करनी है। वहीं, पंजाब के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल आज जयपुर में खेलने वाले हैं।
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: बड़ौदा ने जीता टॉस
जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़ौदा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। कप्तानी इस टीम की हार्दिक पांड्या कर रहे हैं।
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली हारी टॉस
दिल्ली के खिलाफ रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत कर कर रहे हैं।
Vijay Hazare Trophy LIVE Score: श्रेयस पर सभी की निगाहें
विजय हजारे ट्रॉफी के छठे दौरे के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।