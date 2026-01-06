Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare Trophy Match LIVE: मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे मैच
LIVE Updatesरिफ्रेश

Vijay Hazare Trophy Match LIVE: मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे मैच

Vijay Hazare Trophy 2026 match live score: विजय हजारे ट्रॉफी के छठे दौरे के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे।

Vijay Hazare Trophy Match LIVE: मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे मैच

Shubman Gill

Vikash Gaur| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Tue, 06 Jan 2026 09:35 AM IST
हमें फॉलो करें

Vijay Hazare Trophy 2026 match live score: विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 सीजन के छठे दौरे के मुकाबले आज यानी मंगलवार 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे। वहीं, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत खेलना जारी रखेंगे। श्रेयस को अपनी फिटनेस साबित करनी है। वहीं, पंजाब के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल आज जयपुर में खेलने वाले हैं।

6 Jan 2026, 09:35:31 AM IST

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: बड़ौदा ने जीता टॉस

जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़ौदा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। कप्तानी इस टीम की हार्दिक पांड्या कर रहे हैं।

6 Jan 2026, 09:06:40 AM IST

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली हारी टॉस

दिल्ली के खिलाफ रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत कर कर रहे हैं।

6 Jan 2026, 08:47:46 AM IST

Vijay Hazare Trophy LIVE Score: श्रेयस पर सभी की निगाहें

विजय हजारे ट्रॉफी के छठे दौरे के मुकाबले आज से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे।

PreviousNext
Vijay Hazare Trophy Shubman Gill Rishabh Pant अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।