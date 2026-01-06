Vijay Hazare Trophy Match LIVE: मुंबई की कप्तानी करेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत भी दिल्ली के लिए खेलेंगे मैच

Shubman Gill

Tue, 06 Jan 2026 09:35 AM IST

Vijay Hazare Trophy 2026 match live score: विजय हजारे ट्रॉफी के 2025-26 सीजन के छठे दौरे के मुकाबले आज यानी मंगलवार 6 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। अलग-अलग जगहों पर दो दर्जन के करीब टीमों के बीच मुकाबले खेले जा रहे हैं। श्रेयस अय्यर मुंबई की कप्तानी करेंगे। वहीं, दिल्ली के लिए ऋषभ पंत खेलना जारी रखेंगे। श्रेयस को अपनी फिटनेस साबित करनी है। वहीं, पंजाब के लिए भारतीय कप्तान शुभमन गिल आज जयपुर में खेलने वाले हैं।

6 Jan 2026, 09:35:31 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE Score: बड़ौदा ने जीता टॉस जम्मू कश्मीर के खिलाफ बड़ौदा की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है। कप्तानी इस टीम की हार्दिक पांड्या कर रहे हैं।

6 Jan 2026, 09:06:40 AM IST Vijay Hazare Trophy LIVE Score: दिल्ली हारी टॉस दिल्ली के खिलाफ रेलवे की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। दिल्ली की कप्तानी ऋषभ पंत कर कर रहे हैं।