विराट कोहली-रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच कब? नोट कर लीजिए राउंड-2 का शेड्यूल

संक्षेप: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड में खूब धूम-धड़ाका हुआ। बल्लेबाजों ने रनों के अंबार लगाए। पहले दिन कुल 22 शतक और 1 दोहरा शतक लगा। फैंस का खूब मनोरंजन हुआ। ऐसे में आईए जानते हैं दूसरे राउंड के शेड्यूल के बारे में-

विजय हजारे 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। पहले ही दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने शतक जड़ो सुर्खियां बटौरी, वहीं युवा बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने। कुल 22 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, वहीं बिहार ने तो लिस्ट ए के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर ही खड़ा कर डाला। इन सभी चीजों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया और अब वह दूसरे राउंड का इंतजार कर रहे हैं। तो आईए बिना किसी देरी के विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-2 के बारे में जानते हैं, मैच कब शुरू होंगे और शेड्यूल क्या है-

विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुक्रवार, 26 दिसंबर को खेला जाना है। इस दिन में प्लेट और एलीट ग्रुप मिलाकर कुल 19 मैच खेले जाएंगे। विराट कोहली की दिल्ली की टीम का सामना गुजरात से होगा, वहीं रोहित शर्मा की मुंबई की टीम उत्तराखंड से भिड़ेगी।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 शेड्यूल एलीट ग्रुप राउंड-2 (26 दिसंबर)

दिन मैच स्टेडियम वेन्यू टाइमिंग 26 दिसंबर झारखंड बनाम राजस्थान नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड ‘A’, मोटेरा अहमदाबाद सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर कर्नाटक बनाम केरल नरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड ‘B’, मोटेरा अहमदाबाद सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर मध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडु गुजरात कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड ‘A’ अहमदाबाद सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर पुडुचेरी बनाम त्रिपुरा ADSA रेलवे क्रिकेट ग्राउंड अहमदाबाद सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर असम बनाम जम्मू और कश्मीर निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर बड़ौदा बनाम बंगाल निरंजन शाह स्टेडियम ग्राउंड C राजकोट सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर चंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेश सानोसरा क्रिकेट ग्राउंड ‘A’ राजकोट सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर हैदराबाद बनाम विदर्भ सानोसरा क्रिकेट ग्राउंड ‘B’ राजकोट सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर छत्तीसगढ़ बनाम पंजाब सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर गोवा बनाम हिमाचल प्रदेश जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड जयपुर सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर महाराष्ट्र बनाम सिक्किम के एल सैनी स्टेडियम जयपुर सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर मुंबई बनाम उत्तराखंड अनंतम ग्राउंड जयपुर सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर आंध्र प्रदेश बनाम रेलवे एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर दिल्ली बनाम गुजरात अलूर क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर हरियाणा बनाम सौराष्ट्र अलूर क्रिकेट स्टेडियम II बेंगलुरु सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर ओडिशा बनाम सर्विसेज अलूर क्रिकेट स्टेडियम III बेंगलुरु सुबह 9 बजे से

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 शेड्यूल प्लेट ग्रुप राउंड-2 (26 दिसंबर)

दिन मैच स्टेडियम वेन्यू टाइमिंग 26 दिसंबर बिहार बनाम मणिपुर जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर अरुणाचल प्रदेश बनाम मिजोरम जेएससीए ओवल ग्राउंड रांची सुबह 9 बजे से 26 दिसंबर मेघालय बनाम नागालैंड उषा मार्टिन ग्राउंड रांची सुबह 9 बजे से

पहले दो राउंड में प्रमुख टीमों के स्क्वॉड

विजय हजारे ग्रुप-ए स्क्वॉड

केरल: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम

झारखंड: ईशान किशन (कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकाश सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह और शुभम सिंह

कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, हर्षिल धर्माणी, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, बीआर शरथ, कृष्णन श्रीजीत, रविचंद्रन स्मरण, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, अभिलाष शेट्टी, श्रीषा अचार, प्रिसिध कृष्णा, विजयकुमार विशक, ध्रुव प्रभाकर

तमिलनाडु: नारायण जगदीसन (कप्तान), साई सुदर्शन, सी आंद्रे सिद्दार्थ, बाबा इंद्रजीत, बूपति कुमार, प्रदोष रंजन पॉल, सोनू यादव, सनी संधू, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक मणिकंदन, मोहम्मद अली, सचिन राठी, साई किशोर, सीवी अच्युथ, आतिश एसआर और गोविंद गणेश।

विजय हजारे ग्रुप-बी स्क्वॉड

बड़ौदा: प्रियांशु मोलिया, मितेश पटेल, शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा, विष्णु सोलंकी, क्रुणाल पंड्या (सी), आर्यन चावड़ा, हार्दिक पंड्या, अतित शेठ, राज लिंबानी, रसिख सलाम, करण उमट्ट, नित्य पंड्या, भानु पनिया, अमित पासी, महेश पिठिया, निनाद राठवा, शाश्वत रावत और लक्षित टोकसिया

विजय हजारे ग्रुप-सी स्क्वॉड

मुंबई: आकाश आनंद, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, हार्दिक तमोरे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, इशान मूलचंदानी, साईराज पाटिल और चिन्मय सुतार

पंजाब: अनमोलप्रीत सिंह, सलिल अरोड़ा, हरनूर सिंह, नमन धीर, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह, उदय सहारन, शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, सनवीर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, सुखदीप सिंह बाजवा, गौरव चौधरी, जशनप्रीत सिंह और कृष भगत

विजय हजारे ग्रुप-डी स्क्वॉड

आंध्रा: अश्विन हेब्बार, श्रीकर भरत, रिकी भुई, मार्थला धनुष, एसडीएनवी प्रसाद, शेख रशीद, नीतीश कुमार रेड्डी (सी), सौरभ कुमार, सत्यनारायण राजू, साई संदीप, त्रिपुराना विजय, सीआर ज्ञानेश्वर, एम हेमंत रेड्डी, कालीदिंडी राजू, जगरलापुडी राम, यारा संदीप, चीपुरपल्ली स्टीफन और बोधला कुमार