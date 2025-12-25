Cricket Logo
विराट कोहली-रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच कब? नोट कर लीजिए राउंड-2 का शेड्यूल

विराट कोहली-रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का अगला मैच कब? नोट कर लीजिए राउंड-2 का शेड्यूल

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले राउंड में खूब धूम-धड़ाका हुआ। बल्लेबाजों ने रनों के अंबार लगाए। पहले दिन कुल 22 शतक और 1 दोहरा शतक लगा। फैंस का खूब मनोरंजन हुआ। ऐसे में आईए जानते हैं दूसरे राउंड के शेड्यूल के बारे में-

Dec 25, 2025 01:02 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
विजय हजारे 2025-26 का आगाज धमाकेदार रहा। पहले ही दिन विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने शतक जड़ो सुर्खियां बटौरी, वहीं युवा बल्लेबाज भी पीछे नहीं रहे। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बने। कुल 22 बल्लेबाजों ने शतक लगाए, वहीं बिहार ने तो लिस्ट ए के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर ही खड़ा कर डाला। इन सभी चीजों ने फैंस का खूब मनोरंजन किया और अब वह दूसरे राउंड का इंतजार कर रहे हैं। तो आईए बिना किसी देरी के विजय हजारे ट्रॉफी के राउंड-2 के बारे में जानते हैं, मैच कब शुरू होंगे और शेड्यूल क्या है-

विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा राउंड शुक्रवार, 26 दिसंबर को खेला जाना है। इस दिन में प्लेट और एलीट ग्रुप मिलाकर कुल 19 मैच खेले जाएंगे। विराट कोहली की दिल्ली की टीम का सामना गुजरात से होगा, वहीं रोहित शर्मा की मुंबई की टीम उत्तराखंड से भिड़ेगी।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 शेड्यूल एलीट ग्रुप राउंड-2 (26 दिसंबर)

दिनमैचस्टेडियमवेन्यूटाइमिंग
26 दिसंबरझारखंड बनाम राजस्थाननरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड ‘A’, मोटेराअहमदाबादसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरकर्नाटक बनाम केरलनरेंद्र मोदी स्टेडियम ग्राउंड ‘B’, मोटेराअहमदाबादसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरमध्य प्रदेश बनाम तमिलनाडुगुजरात कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड ‘A’अहमदाबादसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरपुडुचेरी बनाम त्रिपुराADSA रेलवे क्रिकेट ग्राउंडअहमदाबादसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरअसम बनाम जम्मू और कश्मीरनिरंजन शाह स्टेडियमराजकोटसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरबड़ौदा बनाम बंगालनिरंजन शाह स्टेडियम ग्राउंड Cराजकोटसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरचंडीगढ़ बनाम उत्तर प्रदेशसानोसरा क्रिकेट ग्राउंड ‘A’राजकोटसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरहैदराबाद बनाम विदर्भसानोसरा क्रिकेट ग्राउंड ‘B’राजकोटसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरछत्तीसगढ़ बनाम पंजाबसवाई मानसिंह स्टेडियमजयपुरसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरगोवा बनाम हिमाचल प्रदेशजयपुरिया विद्यालय ग्राउंडजयपुरसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरमहाराष्ट्र बनाम सिक्किमके एल सैनी स्टेडियमजयपुरसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरमुंबई बनाम उत्तराखंडअनंतम ग्राउंडजयपुरसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरआंध्र प्रदेश बनाम रेलवेएम. चिन्नास्वामी स्टेडियमबेंगलुरुसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरदिल्ली बनाम गुजरातअलूर क्रिकेट स्टेडियमबेंगलुरुसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरहरियाणा बनाम सौराष्ट्रअलूर क्रिकेट स्टेडियम IIबेंगलुरुसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरओडिशा बनाम सर्विसेजअलूर क्रिकेट स्टेडियम IIIबेंगलुरुसुबह 9 बजे से

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 शेड्यूल प्लेट ग्रुप राउंड-2 (26 दिसंबर)

दिनमैचस्टेडियमवेन्यूटाइमिंग
26 दिसंबरबिहार बनाम मणिपुरजेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्सरांचीसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरअरुणाचल प्रदेश बनाम मिजोरमजेएससीए ओवल ग्राउंडरांचीसुबह 9 बजे से
26 दिसंबरमेघालय बनाम नागालैंडउषा मार्टिन ग्राउंडरांचीसुबह 9 बजे से

पहले दो राउंड में प्रमुख टीमों के स्क्वॉड

विजय हजारे ग्रुप-ए स्क्वॉड

केरल: रोहन कुन्नुमल (कप्तान), संजू सैमसन, विष्णु विनोद (विकेटकीपर), मोहम्मद अज़हरुद्दीन (विकेटकीपर), अहमद इमरान, सलमान निज़ार, अभिषेक जे. नायर, कृष्णा प्रसाद, अखिल स्कारिया, अभिजीत प्रवीण वी, बीजू नारायणन, अंकित शर्मा, बाबा अपराजित, विग्नेश पुथुर, निधिश एमडी, आसिफ केएम, अभिषेक पी. नायर, शराफुद्दीन एनएम, एडेन एप्पल टॉम

झारखंड: ईशान किशन (कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र, रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकाश सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह और शुभम सिंह

कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, हर्षिल धर्माणी, देवदत्त पडिक्कल, केएल राहुल, बीआर शरथ, कृष्णन श्रीजीत, रविचंद्रन स्मरण, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, अभिलाष शेट्टी, श्रीषा अचार, प्रिसिध कृष्णा, विजयकुमार विशक, ध्रुव प्रभाकर

तमिलनाडु: नारायण जगदीसन (कप्तान), साई सुदर्शन, सी आंद्रे सिद्दार्थ, बाबा इंद्रजीत, बूपति कुमार, प्रदोष रंजन पॉल, सोनू यादव, सनी संधू, गुरजापनीत सिंह, कार्तिक मणिकंदन, मोहम्मद अली, सचिन राठी, साई किशोर, सीवी अच्युथ, आतिश एसआर और गोविंद गणेश।

विजय हजारे ग्रुप-बी स्क्वॉड

बड़ौदा: प्रियांशु मोलिया, मितेश पटेल, शिवालिक शर्मा, जितेश शर्मा, विष्णु सोलंकी, क्रुणाल पंड्या (सी), आर्यन चावड़ा, हार्दिक पंड्या, अतित शेठ, राज लिंबानी, रसिख सलाम, करण उमट्ट, नित्य पंड्या, भानु पनिया, अमित पासी, महेश पिठिया, निनाद राठवा, शाश्वत रावत और लक्षित टोकसिया

विजय हजारे ग्रुप-सी स्क्वॉड

मुंबई: आकाश आनंद, सरफराज खान, सिद्धेश लाड, अंगकृष रघुवंशी, रोहित शर्मा, हार्दिक तमोरे, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, तनुष कोटियन, शम्स मुलानी, मुशीर खान, सूर्यांश शेडगे, शार्दुल ठाकुर (कप्तान), तुषार देशपांडे, ओंकार तरमाले, सिल्वेस्टर डिसूजा, इशान मूलचंदानी, साईराज पाटिल और चिन्मय सुतार

पंजाब: अनमोलप्रीत सिंह, सलिल अरोड़ा, हरनूर सिंह, नमन धीर, प्रभसिमरन सिंह, रमनदीप सिंह, उदय सहारन, शुबमन गिल, अभिषेक शर्मा, सनवीर सिंह, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, हरप्रीत बराड़, रघु शर्मा, सुखदीप सिंह बाजवा, गौरव चौधरी, जशनप्रीत सिंह और कृष भगत

विजय हजारे ग्रुप-डी स्क्वॉड

आंध्रा: अश्विन हेब्बार, श्रीकर भरत, रिकी भुई, मार्थला धनुष, एसडीएनवी प्रसाद, शेख रशीद, नीतीश कुमार रेड्डी (सी), सौरभ कुमार, सत्यनारायण राजू, साई संदीप, त्रिपुराना विजय, सीआर ज्ञानेश्वर, एम हेमंत रेड्डी, कालीदिंडी राजू, जगरलापुडी राम, यारा संदीप, चीपुरपल्ली स्टीफन और बोधला कुमार

दिल्ली: ऋषभ पंत (कप्तान), आयुष बडोनी, अनुज रावत, प्रियांश आर्य, तेजस्वी दहिया, यश ढुल, विराट कोहली, नितीश राणा, सार्थक रंजन, रोहन राणा, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, नवदीप सैनी, ईशांत शर्मा, रितिक शौकीन, सिमरजीत सिंह, आयुष डोसेजा, हर्ष त्यागी, वैभव कांडपाल, दिविज मेहरा और अर्पित। राणा।

