Vijay Hazare trophy 2025-26 Live Cricket Score: रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट, विराट कोहली क्रीज पर

Hindi Newsक्रिकेटVijay Hazare trophy 2025-26 Live Cricket Score: रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट, विराट कोहली क्रीज पर
Vijay Hazare trophy 2025-26 Live Cricket Score: विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड का आगाज हो चुका है। रोहित शर्मा गोल्डन डक पर आउट हुए, वहीं विराट कोहली क्रीज पर हैं।

Lokesh Khera| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Fri, 26 Dec 2025 09:12 AM IST
Vijay Hazare trophy 2025-26 Live Cricket Score: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के दूसरे राउंड का आगाज आज यानी 26 दिसंबर से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी 38 टीमों के 19 मैच भारतीय समयानुसार 9 बजे शुरू होंगे, जबकि टॉस के लिए कप्तान आधा घंटा पहले यानी साढ़े 8 बजे मैदान पर उतरेंगे। पहले राउंड में बल्लेबाजों ने महफिल लूटी थी, आज भी फैंस को रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गज फिर फैंस का मनोरंजन करते हुए नजर आएंगे। पहले मैच में दोनों स्टार बल्लेबाजों ने शतक जड़े थे।

26 Dec 2025, 09:11:39 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- रोहित शर्मा गोल्ड डक पर आउट

Vijay Hazare trophy Live Score- विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज शतक से करने वाले रोहित शर्मा दूसरे राउंड में बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए हैं। वह गोल्डन डक पर आउट हुए। उत्तराखंड के बोरा ने उन्हें पहले ओवर की आखिरी गेंद पर आउट किया।

26 Dec 2025, 09:01:57 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- टॉस जीतकर ज्यादातर टीमों ने चुनी फील्डिंग

Vijay Hazare trophy Live Score- बड़ौदा ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

चंडीगढ़ ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

हैदराबाद ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

असम ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

पुडुचेरी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया

तमिलनाडु ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया

कर्नाटक ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

राजस्थान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया

26 Dec 2025, 08:17:09 AM IST

Vijay Hazare trophy Live Score- 9 बजे शुरू होंगे मैच

Vijay Hazare trophy Live Score- इस टूर्नामेंट में कुल 38 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं। सभी टीमों के मुकाबले एक ही दिन एक ही समय पर शुरू होते हैं। दूसरे राउंड की पहली गेंद 9 बजे डलेगी।

Vijay Hazare Trophy Rohit Sharma Virat Kohli

