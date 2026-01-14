VHT: विदर्भ के खिलाफ सेमीफाइनल में भी दिखेगा पड्डीकल का तूफान? कर्नाटक के लिए हैं एक्स फैक्टर

संक्षेप: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक और विदर्भ के खिलाफ गुरुवार को बेंगलुरु में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच मुख्य अंतर पैदा कर सकते हैं। सेमीफाइनल में वह कर्नाटक के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं।

बेहतरीन फॉर्म में चल रहे देवदत्त पडिक्कल कर्नाटक और विदर्भ के खिलाफ गुरुवार को बेंगलुरु में होने वाले विजय हजारे ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में दोनों टीमों के बीच मुख्य अंतर पैदा कर सकते हैं। सेमीफाइनल में वह कर्नाटक के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं।

पडिक्कल इस समय शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बेहतरीन फॉर्म का नजारा मुंबई के खिलाफ सेमीफाइनल में पेश किया था जहां उनके नाबाद अर्धशतक की मदद से कर्नाटक ने जीत हासिल की थी।

इस 25 वर्षीय खिलाड़ी ने मौजूदा सत्र में चार शतक लगाए हैं और वह टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं।

उनके अलावा कर्नाटक की टीम में कप्तान मयंक अग्रवाल, करुण नायर और अभिनव मनोहर जैसे अनुभवी बल्लेबाज हैं जिससे वह इस विभाग में काफी मजबूत नजर आ रहा है।

कर्नाटक के गेंदबाजों ने भी अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया है। विद्वथ कावेरप्पा, अभिलाष शेट्टी, विद्याधर पाटिल और विजयकुमार वैशाक की उसकी तेज गेंदबाजी की चौकड़ी ने इस सत्र में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है।

विदर्भ के बल्लेबाजों ने भी इस सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे उसकी टीम कई अवसरों पर 300 रन का आंकड़ा छूने में सफल रही है। बड़ौदा के खिलाफ ग्रुप चरण में उसकी नौ विकेट की जीत उल्लेखनीय है, जिसमें उसकी टीम ने 293 रन का लक्ष्य 50 गेंद शेष रहते हासिल किया था।

शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अमन मोकडे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार शतक और एक अर्धशतक बनाया है। हालांकि पिछले दो मैचों में वह दोहरे अंक में नहीं पहुंच पाए।

अथर्व तायडे और ध्रुव शोरे जैसे खिलाड़ी विदर्भ की बल्लेबाजी को और मजबूती प्रदान करते हैं। दाएं हाथ के तेज गेंदबाज यश ठाकुर शानदार फॉर्म में हैं और सात मैचों में 13 विकेट ले चुके हैं। बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे ने भी अहम मौकों पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

टीम इस प्रकार हैं: कर्नाटक: मयंक अग्रवाल (कप्तान), करुण नायर, अभिलाष शेट्टी, श्रीशा अचार, हर्षिल धर्माणी, श्रेयस गोपाल, अभिनव मनोहर, मनवंत कुमार, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव प्रभाकर, प्रसिद्ध कृष्णा, केएल राहुल, बीआर शरथ, कृष्णन श्रीजीत, रविचंद्रन स्मरण, विजयकुमार विशाक।

विदर्भ: हर्ष दुबे (कप्तान), यश ठाकुर, गणेश भोसले, नचिकेत भुते, शिवम देशमुख, शुभम दुबे, प्रफुल्ल हिंगे, यश कदम, अमन मोखड़े, दर्शन नालकंडे, दीपेश परवानी, यश राठौड़, पार्थ रेखाडे, रविकुमार समर्थ, ध्रुव शौरी, अथर्व तायडे, अक्षय वाडकर।