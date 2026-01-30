Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़vijay hazare andrew symonds crickets unique records 8 runs made on 1 ball in international cricket
गजब: ना वाइड ना नोबॉल, फिर भी एक गेंद में बने 8 रन, इन तीन बल्लेबाजों ने किया चमत्कार

गजब: ना वाइड ना नोबॉल, फिर भी एक गेंद में बने 8 रन, इन तीन बल्लेबाजों ने किया चमत्कार

संक्षेप:

अगर आप सोचते हैं कि एक लीगल गेंद में सिर्फ 6 रन बन सकते हैं तो आपकी क्रिकेट की जानकारी अधूरी है। एक लीगल डिलीवरी पर अधिकतम 8 रन भी बन सकते हैं और ऐसा क्रिकेट के इतिहास में एक दो बार नहीं, बल्कि तीन बार हुआ है। वो भी कोई घरेलू क्रिकेट में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में।

Jan 30, 2026 06:52 pm ISTVimlesh Kumar Bhurtiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

क्रिकेट के खेल से सभी वाकिफ है और कई लोगों की तो यह खेल जिंदगी भी बन जाता है। आप क्रिकेट के कितने भी बड़े जानकार हों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक लीगल डिलेवरी में कितने रन बन सकते हैं और आपका जवाब बिना एक भी क्षण गवाए 6 रन होगा। हालांकि, आपको बता दें कि आपकी क्रिकेट की जानकारी अधूरी है। एक लीगल डिलीवरी पर अधिकतम 8 रन भी बन सकते हैं और ऐसा क्रिकेट के इतिहास में एक दो बार नहीं, बल्कि तीन बार हुआ है। वो भी कोई घरेलू क्रिकेट में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में। किन बल्लेबाजों ने और कैसे एक गेंद पर 8 रन बनाने का अद्भूत चमत्कार किया है आइए आपको बताते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पहली बार 1928-29 में रचा गया इतिहास

क्रिकेट के इतिहास में एक गेंद में 8 रन बनाने का कारनामा पहली बार साल 1928-29 में हुआ था। टेस्ट क्रिकेट का मैच चल रहा था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें आमने-सामने थीं। इंग्लैंड के पेट्सी हेंड्रेन बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पर्सी हॉर्निब्रुक की गेंद पर शॉट खेला, लेकिन गेंद बाउंड्री पार तो नहीं गई। हालांकि, बॉल जब तक फील्ड होती हेंड्रेन ने दौड़कर चार रन पूरे कर लिए थे। फील्डर ने बाउंड्री के नजदीक से जो थ्रो किया, उसे बैकअप फील्डर नहीं रोक सके और गेंद चौके लिए बाउंड्री के पार चली गई। इस तरह बल्लेबाज को दौड़कर चार रन मिले और ओवर थ्रो के चार रन। यानी एक लीगल डिलेवरी पर 8 रन बने। इस तरह पहली बार एक गेंद में 8 रन बनाने का इतिहास रचा गया।

विजय हजारे ने मुंबई में किया चमत्कार

यह उपलब्धि दूसरी बार भारतीय क्रिकेट जगत के दिग्गज विजय हजारे के नाम दर्ज हुई। साल था 1951-52 का और इंग्लैंड की टीम भारत दौर पर थी। इस टेस्ट सीरीज का एक मुकाबला मुंबई में खेला जा रहा था इस मैच में विजय हजारे ने एक गेंद में 8 रन बनाए थे और इतिहास में उन्होंने ऐसा दूसरी बार किया था। भारतीय टेस्ट टीम के तत्कालीन कप्तान विजय हजारे ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायन सेंथन की गेंद पर ऑफ साइड में शॉट खेला। गेंद को बाउंड्री के नजदीक फील्डर फ्रेड रिगवे ने रोक लिया। फील्डर जब तक गेंद को थ्रो करता तब तक विजय हजारे ने साथी पंकज रॉय के साथ दौड़कर चार रन पूरे कर लिए थे। पंकज रॉय को आउट करने की कोशिश में रिगवे ओवरथ्रो कर बैठे। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई और विजय हजारे को आठ रन मिल गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओवथ्रो के रन भी बल्लेबाज के खाते में ही जुड़ते हैं।

ये भी पढ़ें:जब 2019 वर्ल्ड कप में स्टार्क ने रचा था इतिहास, 1 ए़डिशन में झटके थे 27 विकेट

2008-09 में एंड्यू साइमंड्स ने मारा अठ्ठा

क्रिकेट इतिहास में एक लीगल गेंद पर 8 रन बनाने का कारनामा तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर एंड्यू साइमंड्स ने किया था। साल 2008-09 था और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीमें एक टेस्ट मैच में आमने-सामने थीं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ओ ब्रायन साइमंड्स को बॉलिंग कर रहे थे। उनकी एक गेंद पर एंड्यू साइमंड्स ने पुल शॉट खेला और दौड़कर तीन रन पूरे किए। इसके बाद फील्डर के सुस्त थ्रो का फायदा उठाकर उन्होंने एक रन और दौड़कर पूरा कर लिया। ओवरथ्रो को पकड़ने के लिए विकेटकीपर ब्रैंडम मैकुलम को लंबा रास्ता तय करना पड़ा। मैकुलम ने गेंद को कलेक्ट कर विकेट पर मारने की कोशिश की लेकिन वह डायरेक्ट थ्रो नहीं कर पाए और गेंद चौके के लिए सीमा रेखा को पार कर गई। इस तरह साइमंड्स के खाते में अतिरिक्त चार रन और मिल गए और एक लीगल गेंद पर 8 रन बनाने का कारनामा तीसरी बार हो गया।

badge1

क्रिकेट के नियमों में एक लीगल गेंद पर 8 रन बनाना संभव है।

badge2

यह अद्भुत उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में केवल तीन बार हुई है।

badge3

प्रमुख बल्लेबाजों ने अपनी चतुराई से इस कारनामे को अंजाम दिया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार लाइव हिंदुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2022 में इन्होंने यहीं से बतौर ट्रेनी अपने करियर की शुरुआत की। यहां पर पिछले दो सालों से लाइफस्टाइल, हेल्थ, ट्रेंडिंग, खेल, मनोरंजन, खानपान आदि से जुड़ी खबरें लिख रहे हैं। हेल्थ के क्षेत्र में हो रही नई- नई रिसर्च को खंगालकर लोगों के लिए जरूरी जानकारी लाना, रिलेशनशिप जैसे संवेदनशील विषय पर भरोसेमंद कन्टेंट उपलब्ध कराना, संघर्ष करके जीवन में आगे बढ़े लोगों की सफलता की कहानी लिखना आदि चीजों में विमलेश की गहरी पकड़ और दिलचस्पी है। राजनीति और खेल से जुड़े मुद्दों पर विश्लेषण करना हमेशा से विमलेश के लिए रुचिकर रहा है। विमलेश ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इन्होंने अपना ग्रैजुएशन इंदौर के होलकर साइंस कॉलेज से पूरा किया है। ग्रेजुएशन के दौरान दैनिक भास्कर और दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर के क्षेत्रीय अखबारों में कॉपी एडिटिंग और कंटेंट राइटिंग का काम किया। B.Sc की पढ़ाई के साथ- साथ विमलेश ने SJMC इंदौर से मास मीडिया में इंटर्नशिप भी की। और पढ़ें
Cricket News
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |