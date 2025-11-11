Cricket Logo
विहान मल्होत्रा ​​त्रिकोणीय श्रृंखला में भारत अंडर-19 ‘ए’ टीम की कमान संभालेंगे

विहान मल्होत्रा ​​त्रिकोणीय श्रृंखला में भारत अंडर-19 ‘ए’ टीम की कमान संभालेंगे

संक्षेप: उभरते हुए प्रतिभाशाली क्रिकेटर विहान मल्होत्रा ​​को मंगलवार को आगामी त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत अंडर-19 ‘ए’ टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। इस श्रृंखला में भारत ‘बी’ और अफगानिस्तान की अंडर-19 टीम भी हिस्सा लेंगी।

Tue, 11 Nov 2025 07:13 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
हैदराबाद के आरोन जॉर्ज 17 से 30 नवंबर तक बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत अंडर-19 ‘बी’ टीम की कमान संभालेंगे।

विवान मल्होत्रा ​​को भारत अंडर-19 ए की कप्तानी सौंपी गई है जबकि उनके दो सुपरस्टार साथी वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे अन्य प्रतियोगिताओं में व्यस्त हैं।

विकेटकीपर अभिज्ञान कुंडू तीन टीम के इस टूर्नामेंट में ‘ए’ टीम के उपकप्तान होंगे जबकि वेदांत त्रिवेदी को भारत अंडर-19 ‘बी’ टीम के साथ यह जिम्मेदारी सौंपी गई है।

आयुष म्हात्रे अभी रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं जबकि सूर्यवंशी को एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए भारत ‘ए’ टीम में चुना गया है।

तीनों युवा खिलाड़ी हाल ही में भारत की अंडर-19 टीम के सफल ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत अंडर-19 ए टीम: विहान मल्होत्रा ​​(कप्तान), अभिज्ञान कुंडू, वाफी कछी, वंश आचार्य, विनीत वीके, लक्ष्य रायचंदानी, ए रापोल, कनिष्क चौहान, खिलान ए पटेल, अनमोलजीत सिंह, मोहम्मद एनान, हेनिल पटेल, आशुतोष महिदा, आदित्य रावत और मोहम्मद मलिक।

भारत अंडर-19 बी टीम: आरोन जॉर्ज (कप्तान), वेदांत त्रिवेदी, युवराज गोहिल, मौल्यराजसिंह चावड़ा, राहुल कुमार, हरवंश सिंह, अन्वय द्रविड़, आरएस अंबरीश, बीके किशोर, नमन पुष्पक, हेमचुदेशन जे, उद्धव मोहन, इशान सूद, डी दीपेश और रोहित कुमार दास।

