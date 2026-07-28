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VIDEO: कोच VVS लक्ष्मण और ईशान किशन ने फैन को ऐसी जगह दिया ऑटोग्राफ, देखकर नहीं होगा यकीन

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत के 3-0 से सीरीज जीतने के बाद कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फैन उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है। ऐसी जगह ऑटोग्राप लिया जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी।

ishan kishan and vvs laxaman
ईशान किशन और वीवीएस लक्ष्मण

भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी-20 सीरीज खत्म हुई। यह 23 जुलाई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चली थी। तीन मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 23 जुलाई को, दूसरा 25 जुलाई को और तीसरा 26 जुलाई को खेला गया था। इस पूरी सीरीज में भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 3-0 से करारी शिकस्त दी और सीरीज को क्लीन स्वीप किया। भारत ने पहला मुकाबला 7 विकेट से जीता था। दूसरे मैच में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम को 90 रनों सी जीत हासिल हुई थी। तीसरे और आखिरी मैच में भारत ने मेजबान टीम को 35 रनों से हराकर श्रृखंला में व्हाइटवॉश किया था। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर और उनका सहयोगी स्टाफ नहीं गया था। उनकी जगह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड VVS लक्ष्मण और उनके स्टाफ को कार्यवाहक कोच और अन्य भूमिकाओं के लिए भेजा गया था।

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VVS लक्ष्मण और ईशान किशन ने दिया ऑटोग्राफ

भारत के 3-0 से सीरीज जीतने के बाद कार्यवाहक कोच वीवीएस लक्ष्मण और टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फैन उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है। हालांकि, वह ऑटोग्राफ ना तो किसी डायरी, हाथ, या अन्य जगह मांगता है, बल्कि अपने सिर पर साइन करने के लिए कहता है। वीवीएस लक्ष्मण तो बिना झिझक एक बार में ही ऑटोग्राफ दे देते हैं, लेकिन ईशान किशन से जब वह फैन ऐसा करने को कहता है तब वह थोड़ा सकुचाते हुए मना करते हैं। दोबारा कहने पर ईशान जोर से हंसते हैं और साइन कर देते हैं। यह मजाकिया पल वरिष्ठ खेल पत्रकार विमल कुमार ने अपने कैमरे में कैद किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर साझा भी कर दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद फैंस तरह- तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और काफी इंजॉय कर रहे हैं।

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बता दें कि वीवीएल लक्ष्मण की कोचिंग में भारतीय टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड में हुई टी-20 सीरीज की तुलना में बहुत शानदार प्रदर्शन किया। टीम के सभी खिलाड़ियों ने अपना योगदान दिया जिसकी वजह से भारत को जीत हासिल हुई। विश्व कप के बाद भारतीय टीम की तीन सीरीज में यह पहली सीरीज विन है। इससे पहले टीम इंडिया को आयरलैंड ने 2-0 से और इंग्लैंड ने 4-0 से व्हाइटवॉश किया था। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया ने पहली सीरीज जीती है। वैभव सूर्यवंशी ने इस पूरी सीरीज में 3 मैचों की तीन पारियों में 151 रन बनाए। दो अर्धशतक जड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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Ishan Kishan
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