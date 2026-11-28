VIDEO: केएल राहुल से कैच मिस होने पर सुनील गावस्कर का फूटा गुस्सा, फील्डिंग पोजीशन को लेकर जताई नाराजगी
क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन सुनील गावस्कर ने केएल राहुल की फील्डिंग पोजीशन और उनसे कीवी बल्लेबाज का कैच मिस होने पर नाराजगी जाहिर की है। उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में लोकेश राहुल से एक गलती हुई। उन्होंने स्लिप में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का कैच छोड़ा। दरअसल, केएल राहुल तक गेंद पहुंची ही नहीं, उससे पहले ही गिर गई। इस पर सुनील गावस्कर ने नाराजगी जाहिर की और जैसे ही राहुल से आगे बॉल गिरी तो वे गुस्से में नजर आए।
उनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। सुनील गावस्कर फील्डिंग पोजीशन को लेकर नाराज दिखाई दिए। उनका मानना था कि दूसरी स्लिप को थोड़ा आगे लगाया जा सकता था, लेकिन कप्तान और गेंदबाज ने ऐसा नहीं किया। इस कारण से भारत को विकेट मिलते-मिलते रह गया और पूर्व सलामी बल्लेबाज ने गुस्से के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।
सुनील गावस्कर के रिएक्शन का वीडियो
सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाज का लोकेश राहुल के हाथों से कैच छूटने पर उनकी प्रतिक्रिया दिखाई गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुनील गावस्कर गुस्से में लाल नजर आते हैं। उनका रिएक्शन सबकुछ बयां कर देता है। इस वीडियो के कैप्शन में लिखा गया- “जोश अब भी पहले जैसा ही है। सनी जी खुद को रोक नहीं पाए और जब कैच स्लिप में थोड़ा सा चूक गया तो उन्होंने रिएक्शन दिया। वह कल शाम से ही उस फील्डर से एक यार्ड और पास आने के लिए कह रहे थे।” सुनील गावस्कर के इस रिएक्शन पर सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ उनके पक्ष में नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ मत ऐसे भी हैं जिसमें गावस्कर के रिएक्शन का समर्थन नहीं किया जा रहा है।
क्राइस्टचर्च टेस्ट में भारत की हालत लचर
क्राइस्टचर्च टेस्ट की बात करें तो दूसरे दिन का खेल समाप्त होने की स्थिति तक भारतीय टीम लाचार अवस्था में दिख रही है। शुक्रवार, 27 सितंबर से शुरू हुए मुकाबले में कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 356 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत की पहली पारी लड़खड़ा गई। टीम इंडिया को कोई भी बैटर अभी तक इस पारी में अर्धशतक का आंकड़ा नहीं छू सका है। लोकेश राहुल ने सर्वाधिक 25 रन बनाए। भारत ने दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया अभी भी मेजबान टीम से 240 रन पीछे है और उस पर अब फॉलोऑन का खतरा भी मडंराने लगा है। इस मुकाबले में भारत की प्लेइंग XI को लेकर भी काफी चर्चा हुई और हो रही है। मुकाबले में मोहम्मद सिराज को एक बार फिर मौका नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करके गुरनूर बराड़ का डेब्यू कराया गया, जिन्होंने पहली पारी में दो विकेट लिए। रवींद्र जडेजा को भी दोनों मुकाबलों में सिराज की तरह ही प्लेइंग XI में जगह नहीं दी गई।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।