VIDEO: ऋषभ पंत के शतक पर सुनील गावस्कर का रिएक्शन वायरल, पहले कहा था बेवकूफ अब तालियां बजाने पर मजबूर
ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे दिन शतक जड़ा तो सुनील गावस्कर मीठी मुस्कान के साथ तालियां बजाते नजर आए। उन्होंने पंत के शतक पर खुशी जताई जिसका वीडियो वायरल हो गया। इससे पहले बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान वे पंत के एक शॉट पर गुस्सा हो गए थे और उन्हें स्टुपिड कहा था।
वेलिंगटन में ऋषभ पंत का धमाकेदार शतक देखने को मिला। उन्होंने 6 चौकों और 10 चौकों की मदद से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में 153 गेंदों का सामना करते हुए 128 रनों की पारी खेली। ऋषभ पंत ने छक्के से अपना शतक पूरा। जैसे ही उन्होंने आक्रामक शॉट खेलकर अपनी सेंचुरी पूरी की, दर्शकों के साथ- साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने तालियां बजाते हुए एक मीठी मुस्कान के साथ उनके शतक का स्वागत किया। उनका यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वीडियो इसलिए खास बन गया है, क्योंकि 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान ऋषभ पंत ने आक्रामक शॉट खेलते हुए अपना विकेट दे दिया था, जिसके बाद सुनील गावस्कर काफी गुस्से में नजर आए थे।
तीसरे दिन का खेल समाप्त होने पर पंत 55 के स्कोर पर नाबाद थे। खेल के चौथे दिन उन्होंने अपने निजी स्कोर के साथ आगे खेलना शुरू किया। उन्होंने नाइटवॉचमैन अंशुल कंबोज के साथ अपना अटैक जारी रखा। सपाट ट्रैक और थके हुए बॉलिंग अटैक का पूरा फायदा उठाते हुए पंत ने रन बनाना जारी रखा और विकेट के चारों तरफ शॉट्स खेले। पंत ने फिर पिच पर आकर ऑफ स्पिनर की गेंद को मिड-ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने शतक पूरा करने के लिए 135 गेंदों का सामना किया।
सुनील गावस्कर ने पंत के शतक पर बजाई तालियां
शतक जड़ने के बाद यह ऋषभ पंत ने आसमान की ओर देखते हुए भगवान को शुक्रिया कहा। इस दौरान कमेंटेटर्स उनकी पारी की तारीफ कर रहे थे। गावस्कर ने किनारे से मुस्कुराते हुए तालियां बजाईं। ऋषभ पंत की धमाकेदार पारी को 128 रनों के निजी स्कोर पर रचिन रवींद्र ने खत्म किया। डीप मिडविकेट पर नाथन स्मिथ ने उनका कैच लिया। इस शतक के साथ पंत ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। वे सभी चार SENA देशों में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज बन गए। पंत 2026 ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते हुए बाएं हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के बाद अक्टूबर के बाद पहली बार मैदान पर लौटे हैं।
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान गावस्कर ने कहा था स्टुपिड
पंत के शतक पर गावस्कर का रिएक्शन 2024-25 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के बैकग्राउंड की वजह से खास हो जाता है। उस दौरान पूर्व क्रिकेटर ने पंत को अपना विकेट गिफ्ट करने के लिए बुरा-भला कहा था। तब गावस्कर ने कहा था, "स्टुपिड, स्टुपिड, स्टुपिड। आपके पास वहां दो फील्डर हैं और आप फिर भी ऐसा करते हैं। यह एक बेवकूफी भरा शॉट है। इससे आपकी टीम को बहुत नुकसान होता है।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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