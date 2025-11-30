विराट के शतक पर रोहित का रिएक्शन हुआ वायरल, पहले थे सीरियस और फिर कुछ यूं किया; देखें VIDEO

संक्षेप: विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में शतकीय पारी खेली। कोहली के सेंचुरी कंप्लीट करने पर रोहित शर्मा बेहद उत्साहित नजर आए। उनका वीडियो वायरल हो रहा।

विराट कोहली का रविवार को इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले वनडे में बल्ला बोला। उन्होंने रांची के मैदान पर शानदार शतकीय पारी खेली। दिग्गज बल्लेबाज कोहली ने 120 गेंदों में 135 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। उन्होंने 102 गेंदों में सेंचुरी कंप्लीट की। यह कोहली का 52वां वनडे शतक था। वह एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन ने अपने करियर में टेस्ट में 51 शतक लगाए। 37 वर्षीय कोहली ने जब शतक पूरा किया तो भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा।

रोहित शर्मा का रिएक्शन हुआ वायरल कोहली ने प्रीनेलान सुब्रायेन द्वारा डाले गए 39वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौका लगाकर ऐतिहासिक शतक पूरा किया। भारतीय खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का रिएक्शन देखने लायक था, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने ना सिर्फ खड़े होकर तालियां बजाईं बल्कि बेहद उत्साहित भी नजर आए। वह शूरू में ताली बजाते समय थोड़े सीरियर दिख रहे थे लेकिन अचानक सिर को झटका और मुस्कुराने लगे। क्रिकेट फैंस को 38 वर्षीय 'हिटमैन' का यह अंदाज पसंद आ रहा है।