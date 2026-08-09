VIDEO: रवींद्र जडेजा ने ऐसा क्या किया हंसते-हंसते लोट-पोट हुए गौतम गंभीर

रवींद्र जडेजा का एक वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने साथी गेंदबाज कुलदीप यादव की नकर करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में हेड कोच गौतम गंभीर हंसी से लोट-पोट होते हुए दिखे।

गौतम गंभीर मैदान के अंदर हो या बाहर ज्यादातर मौकों पर सीरियस रहना ही पसंद करते हैं। उनको हंसते हुए काफी कम मौकों पर देखा जाता है। ऐसा ही एक मौका IND vs SL XI वॉर्म अप मैच के दौरान आया, जब रवींद्र जडेजा साथी गेंदबाज कुलदीप यादव के एक्शन की नकल करते हुए नजर आए। जडेजा के इस एक्शन पर गौतम गंभीर का रिएक्शन देखने वाला था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन भारतीय बल्लेबाजों ने खूब दमखम दिखाया। देवदत्त पडिक्कल ने शतक जड़ा तो जडेजा ने नंबर-4 पर शानदार फिफ्टी लगाई।

वायरल वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रवींद्र जडेजा कुलदीप यादव के एक्शन की नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वह हेड कोच गौतम गंभीर से कुछ कहते हैं और और दोनों हंसी से लोट-पोट हो जाते हैं।

इस दौरान कमेंटेटर ने सीन को बताते हुए कहा, "ये लो, रवींद्र जडेजा। वो कुलदीप यादव की नकल कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूं। रिएक्शन देखो, चेहरा देखो, एक्सप्रेशन देखो। ऐसे ही वो (कुलदीप) रन-अप में आता है।" गंभीर के शानदार रिएक्शन ने इसका मजा और बढ़ा दिया।

सोनी लिव ने भी इस वीडियो को बड़े ही शानदार अंदाज में पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि रवींद्र जडेजा ऐसे ही नंबर-1 ऑलराउंडर नहीं हैं। रवींद्र जडेजा बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग कर सकते हैं और जाहिर तौर पर गौतम गंभीर को भी हंसा सकते हैं।

IND vs SL XI स्कोरकार्ड देवदत्त पडिक्कल ने अपने कलात्मक खेल का शानदार नमूना पेश करके श्रीलंका क्रिकेट एकादश के खिलाफ अभ्यास मैच के दूसरे दिन शतक लगाया और इस तरह से पहले टेस्ट मैच के लिए भारत की अंतिम एकादश में अपनी जगह पक्की कर दी लेकिन अनुभवी ऋषभ पंत और उनके साथी विकेटकीपर ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का फायदा नहीं उठा पाए।

भारत ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 90 ओवर में आठ विकेट पर 357 रन बनाए। पडिक्कल के नाबाद 142 रन और अनुभवी रविंद्र जडेजा की 63 रन (रिटायर्ड आउट) की जुझारू पारी भारतीय पारी का आकर्षण रहे। इनके अलावा मानव सुथार (41) ने भी अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया।

खेल आगे बढ़ने के साथ पिच बल्लेबाजी के लिए काफी आसान हो गई थी और पडिक्कल ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए 18 चौके लगाए। उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।