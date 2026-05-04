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VIDEO: रोहित शर्मा का आइकॉनिक ट्रॉफी सेलिब्रेशन कॉपी करने चलते थे बाबर आजम-इफ्तिखार अहमद, बुरीह तरह हुए फेल

May 04, 2026 12:36 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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हैदराबाद किंग्समेन को फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाने के बाद जब बाबर आजम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने रोहित शर्मा का आइकॉनिक सेलिब्रेशन कॉपी करने की कोशिश की, दूसरी तरफ टीम के सीनियर प्लेयर इफ्तिखार अहमद ने भी ऐसा करने का ट्राई किया।

VIDEO: रोहित शर्मा का आइकॉनिक ट्रॉफी सेलिब्रेशन कॉपी करने चलते थे बाबर आजम-इफ्तिखार अहमद, बुरीह तरह हुए फेल

बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। बाबर आजम का यह बतौर कप्तान पहला, पेशावर जालमी का दूसरा और बाबर आजम के करियर का तीसरा पीएसएल खिताब है। हैदराबाद किंग्समेन को फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाने के बाद जब बाबर आजम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने रोहित शर्मा का आइकॉनिक सेलिब्रेशन कॉपी करने की कोशिश की, दूसरी तरफ टीम के सीनियर प्लेयर इफ्तिखार अहमद ने भी ऐसा करने का ट्राई किया, मगर दोनों ही पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस बाबर आजम को रोहित शर्मा की सस्ती कॉपी कह रहे हैं।

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वीडियो में देखने को मिल रहा है कि बाबर आजम जब स्टेज पर ट्रॉफी लेने चढ़ते हैं तो वह बच्चों की तरह हल्की दौड़ लगा रहे हैं। ये वैसा ही कुछ है जो रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था। रोहित शर्मा ने इस सेलिब्रेशन के बेहद आराम से किया था, वहीं बाबर आजम जल्दबाजी में दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ टीम के साथ खड़े इफ्तिखार अहमद ने भी हिटमैन के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, मगर वह भी इसे पूरा नहीं कर पाए।

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हैदराबाद किंग्समेन की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 129 रनों पर ही ढेर हो गई। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और पेशावर जालमी के सामने 18 ओवर में ही घुटने टेक दिए। पेशावर जालमी ने 130 रनों का यह टारगेट 15.2 ओवर में 5 विकेट शेष रहते हासिल किया। पेशावर जालमी की जीत के हीरो आरोन हार्डी रहे, जिन्हें फाइनल में 4 विकेट चटकाने के साथ-साथ 56 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। बाबर आजम फाइनल में गोल्डन डक पर आउट हुए।

बाबर आजम इतिहास रचने से चूके

पीएसएस 2026 में गजब की फॉर्म में चल रहे बाबर आजम रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। वह मात्र एक रन से पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए। बाबर ने इस सीजन 588 रन बनाए। फखर जमन ने 2022 में इतने ही रन बनाए थे, अगर फाइनल में बाबर एक रन भी बना लेते तो वह पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। मगर गोल्डन डक पर आउट होने की वजह से वह चूक गए।

बाबर आजम ने पीएसएल 2026 में खेले 11 मैचों में 73.5 की औसत और 145.90 के स्ट्राइक रेट के साथ 588 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।

बाबर एक PSL सीजन में दो सेंचुरी बनाने वाले सिर्फ दूसरे बैट्समैन भी बन गए, इससे पहले 2024 में उस्मान खान यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले बैट्समैन बने थे। बाबर का 146 का स्ट्राइक रेट भी एक PSL सीजन में उनका पर्सनल बेस्ट है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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