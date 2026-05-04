VIDEO: रोहित शर्मा का आइकॉनिक ट्रॉफी सेलिब्रेशन कॉपी करने चलते थे बाबर आजम-इफ्तिखार अहमद, बुरीह तरह हुए फेल

हैदराबाद किंग्समेन को फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाने के बाद जब बाबर आजम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने रोहित शर्मा का आइकॉनिक सेलिब्रेशन कॉपी करने की कोशिश की, दूसरी तरफ टीम के सीनियर प्लेयर इफ्तिखार अहमद ने भी ऐसा करने का ट्राई किया।

बाबर आजम की अगुवाई वाली पेशावर जालमी ने पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का खिताब जीत लिया है। बाबर आजम का यह बतौर कप्तान पहला, पेशावर जालमी का दूसरा और बाबर आजम के करियर का तीसरा पीएसएल खिताब है। हैदराबाद किंग्समेन को फाइनल में 5 विकेट से धूल चटाने के बाद जब बाबर आजम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने रोहित शर्मा का आइकॉनिक सेलिब्रेशन कॉपी करने की कोशिश की, दूसरी तरफ टीम के सीनियर प्लेयर इफ्तिखार अहमद ने भी ऐसा करने का ट्राई किया, मगर दोनों ही पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस बाबर आजम को रोहित शर्मा की सस्ती कॉपी कह रहे हैं।

वीडियो में देखने को मिल रहा है कि बाबर आजम जब स्टेज पर ट्रॉफी लेने चढ़ते हैं तो वह बच्चों की तरह हल्की दौड़ लगा रहे हैं। ये वैसा ही कुछ है जो रोहित शर्मा ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान किया था। रोहित शर्मा ने इस सेलिब्रेशन के बेहद आराम से किया था, वहीं बाबर आजम जल्दबाजी में दिखाई दिए। वहीं दूसरी तरफ टीम के साथ खड़े इफ्तिखार अहमद ने भी हिटमैन के स्टाइल को कॉपी करने की कोशिश की, मगर वह भी इसे पूरा नहीं कर पाए।

हैदराबाद किंग्समेन की टीम पहले बैटिंग करते हुए मात्र 129 रनों पर ही ढेर हो गई। पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं टिक पाई और पेशावर जालमी के सामने 18 ओवर में ही घुटने टेक दिए। पेशावर जालमी ने 130 रनों का यह टारगेट 15.2 ओवर में 5 विकेट शेष रहते हासिल किया। पेशावर जालमी की जीत के हीरो आरोन हार्डी रहे, जिन्हें फाइनल में 4 विकेट चटकाने के साथ-साथ 56 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। बाबर आजम फाइनल में गोल्डन डक पर आउट हुए।

बाबर आजम इतिहास रचने से चूके पीएसएस 2026 में गजब की फॉर्म में चल रहे बाबर आजम रिकॉर्ड बनाने से चूक गए। वह मात्र एक रन से पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड से चूक गए। बाबर ने इस सीजन 588 रन बनाए। फखर जमन ने 2022 में इतने ही रन बनाए थे, अगर फाइनल में बाबर एक रन भी बना लेते तो वह पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाते। मगर गोल्डन डक पर आउट होने की वजह से वह चूक गए।

बाबर आजम ने पीएसएल 2026 में खेले 11 मैचों में 73.5 की औसत और 145.90 के स्ट्राइक रेट के साथ 588 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं।