VIDEO: ऐसे उछले जैसे खुद लगाया हो शतक, शुभमन गिल की सेंचुरी पर उनके पिता का सेलिब्रेशन नहीं देखा तो क्या देखा?
शुभमन गिल के शतक पूरा करने के बाद जितने खुश वे स्वयं नहीं थे उससे कहीं ज्यादा खुश तो उनके पिता दिखाई दिए। एक तरफ जहां गिल ने अपने खास अंदाज में शतक को सेलिब्रेट किया, तो उनके पिता इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने गब्बर स्टाइल में ही स्टैंड से ही सेलिब्रेट कर दिया।
आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला मुल्लनपुर न्यू चंडीगढ़ में 29 मई 2026 को गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। फाइनल की रेस के लिए खेला गया यह अंतिम मुकाबला आखिरकार गुजरात टाइटंस ने जीता, जिसमें इस टीम के कप्तान शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने मैच में 53 गेंदों में 104 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल थे। उन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 167 रनों की साझेदारी की, जिसने 215 रनों के लक्ष्य को बेहद आसान बना दिया।
गिल के पिता का सेलिब्रेशन देखकर खुश हो जाएंगे
शुक्रवार को मुल्लनपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुभमन गिल ने 14वें ओवर में अपना शतक पूरा किया। उन्होंने पारी का 14वां ओवर डाल रहे रवींद्र जडेजा की तीसरी गेंद पर चौका जड़कर जैसे ही शतक पूरा किया, वैसे ही स्टेडियम में एक खास नजारा देखा गया। शुभमन गिल के शतक पूरा करने के बाद जितने खुश वे स्वयं नहीं थे उससे कहीं ज्यादा खुश तो उनके पिता दिखाई दिए। एक तरफ जहां गिल ने अपने खास अंदाज में शतक को सेलिब्रेट किया, तो उनके पिता इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने गब्बर स्टाइल में ही स्टैंड से ही सेलिब्रेट कर दिया। गिल के पिता उस समय काफी एक्साइटेड और हाइपर नजर आ रहे थे। उनके सेलिब्रेशन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे शुभमन गिल ने नहीं, बल्कि खुद उन्होंने ही शतक लगा दिया है। वे उस एनर्जी को फील कर रहे थे। उन्हें अपने बेटे की बल्लेबाजी और खेलने के तरीके और मिली उपलब्धियों में किसी तरह का गर्व है यह साफ झलक रहा था।। शुभमन गिल के पिता का यह सेलिब्रेशन अब अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
आईपीएल प्लेऑफ में शतक जड़ने वाले पहले कप्तान बने गिल
बता दें कल खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 214 रन बनाए थे और गुजरात टाइटंस के सामने 215 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसे गुजरात टाइटंस की टीम ने 18.4 ओवर में तीन विकेट होकर आसानी से हासिल कर लिया। इस मैच में जहां शुभमन गिल ने शतकीय पारी खेली, वहीं उनके साथी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अर्धशतक जड़ा। शुभमन गिल आईपीएल प्लेऑफ के के इतिहास में शतक जोड़ने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। उनके नाम कई और रिकॉर्ड भी दर्ज हो गए हैं। गुजरात टाइटंस का सामना अब 31 मई रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आईपीएल 2026 का फाइनल मैच किंग और प्रिंस के वर्चस्व की लड़ाई की तरह देखा जा रहा है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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