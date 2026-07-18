VIDEO Virat Kohli leaves Team India after reaching London IND vs ENG 2026 last ODI on July 19

विराट कोहली लंदन पहुंचते ही टीम इंडिया से अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह टीम इंडिया के साथ बस में होटल तो पहुंचे, मगर बाहर से बाहर चले गए।

इंडिया वर्सेस इंग्लैंड तीन मैच की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार, 19 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैच के लिए भारतीय टीम लंदन पहुंच गई है, इसका वीडियो बीसीसीआई ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर सूर्खियां बटौर रहा है, जिसमें विराट कोहली टीम इंडिया से अलग होते नजर आ रहे हैं। जी हां, विराट कोहली फ्लाइट से टीम इंडिया के साथ आए, बस में भी वह बाकी खिलाड़ियों के साथ ही थे। लेकिन जैसे ही टीम बस होटल पहुंची तो वह अपना सामान लेकर वहां इंतजार कर रही एक कार में बैठकर निकल लिए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

रिपोर्ट्स हैं कि विराट कोहली टीम से अलग होकर अपने घर गए हैं। बता दें, विराट कोहली काफी समय से अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और दो बच्चों के साथ लंदन में रह रहे हैं। वह टीम का साथ छोड़कर अपनी बीवी बच्चों से मिलने ही गए होंगे। आप भी देखें वीडियो-

इंग्लैंड टूर पर विराट कोहली का प्रदर्शन विराट कोहली का इंग्लैंड टूर का आगाज अच्छा नहीं रहा था। वह पहले वनडे में काफी सस्ते में आउट हो गए थे। लेकिन हर कोई जानता था कि अगर कोहली पहले मैच में अगर जल्दी आउट हुए हैं तो अगले मैच में वह कुछ कमाल करेंगे। कार्डिफ में खेले दूसरे वनडे में किंग कोहली ने शानदार वापसी करते हुए 65 रनों की पारी खेली। हालांकि उनकी यह पारी टीम की हार में आई। 178 के स्कोर पर विराट कोहली का विकेट गिरने के बाद पूरी टीम 233 के स्कोर पर ढेर हो गई। भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाया।

विराट कोहली ने अपनी इस गलती से भी सीख ले ली होगी और वह लॉर्ड्स वनडे में लंबी पारी खेलने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके बल्ले से शतक निकले तो उनके फैंस के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी।