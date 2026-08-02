VIDEO: हार्दिक पांड्या ने मुंडवाया सिर, गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा संग पहुंचे वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर
हार्दिक पांड्या बाल मुंडवाकर आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान उनकी कथित गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा भी उनके साथ नजर आई। उनका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।
हार्दिक पांड्या का टीम इंडिया में वापसी का इंतजार हर किसी को है। लगातार चोट से परेशान इस हरफनमौला ने मार्च 2026 के बाद भारत के लिए किसी भी फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेला है। वह लगातार बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मेहनत कर वापसी का रास्ता खोज रहे हैं। इस बीच हार्दिक पांड्या अपनी कथित गर्लफ्रेंड महिका शर्मा आंध्र प्रदेश के तिरुमला स्थित भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान वह नए लुक में नजर आए। पांड्या ने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से उनके इस नए लुक की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही है। आप भी देखें-
चोट से परेशान हार्दिक पांड्या
पांड्या आईपीएल 2026 सीजन के आखिरी स्टेज से ही कई चोटों से जूझ रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि उनकी रिकवरी पटरी पर आ गई है। हाल ही में क्वाड्रिसेप्स में मोच आने के बाद, जिसकी वजह से वह अफगानिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की ODI सीरीज़ से बाहर हो गए थे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अपना ध्यान हार्दिक की लंबे समय तक ठीक होने पर लगा दिया है। टारगेट 2027 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह फिट हार्दिक पांड्या हैं। तब तक, ऑलराउंडर का बाइलेटरल सीरीज के लिए सिलेक्शन प्रायोरिटी नहीं है।
RevSportz की एक रिपोर्ट के मुताबिक, IPL के बाद हार्दिक की चोट से ठीक होने में थोड़ी दिक्कतें आईं, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ODI सीरीज़ से पहले उन्हें लो-ग्रेड क्वाड्रिसेप्स इंजरी हो गई थी। तब तक, हार्दिक फिटनेस क्लीयरेंस मिलने के करीब थे, और BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में रेगुलर रिदम में आने के लिए समय बिता रहे थे।
खबर है कि हार्दिक एक "परफॉर्मेंस ब्लॉक" प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, जिसमें किसी खास सीरीज में वापसी करने के बजाय उनकी लंबे समय की फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। हार्दिक पीक फिटनेस पाने के करीब हैं, और पहले से ही परफॉर्मेंस का सबसे अच्छा लेवल पाने की दिशा में काम कर रहे हैं।
हार्दिक पांड्या की नजरें 2027 वर्ल्ड कप पर
जब हार्दिक पांड्या और BCCI की बात आती है, तो 2027 वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से ठीक होना और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस लेवल हासिल करना ही मुख्य लक्ष्य है। इसलिए, अभी तक बोर्ड के लिए बाइलेटरल सीरीज के लिए उनका सिलेक्शन कोई चिंता की बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक, हार्दिक को हर टूर पर खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वह खेलते हैं तो उन्हें 50-ओवर के मैचों के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी।
सोर्स ने कहा, "फोकस 2027 वर्ल्ड कप पर है, जहाँ हार्दिक का पूरी तरह से फिट होना ज़रूरी होगा। उनके इंजरी रिकॉर्ड को देखते हुए, बाइलेटरल व्हाइट-बॉल सीरीज़ अभी उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। साथ ही, अगले एक साल तक, वर्ल्ड कप से पहले, उनका इस्तेमाल ज़्यादातर 50-ओवर के फॉर्मेट में किया जाएगा।"
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें