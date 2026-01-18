VID vs SAUR VHT Final live update: खिताबी जंग के लिए विदर्भ और सौराष्ट्र आमने-सामने, 1:30 बजे से होगा मैच

Bengaluru: Saurashtra's Vishvaraj Jadeja celebrates his 150 runs with teammate Prerak Mankad during the second semifinal cricket match of the Vijay Hazare Trophy 2025-26 between Punjab and Saurashtra, at the BCCI Centre of Excellence Ground, in Bengaluru, Karnataka, Friday, Jan. 16, 2026. (PTI Photo/Shailendra Bhojak)(PTI01_16_2026_000535B)

विजय हजारे ट्रॉफी एलीट 2025-26 के फाइनल मुकाबले में आपका स्वागत है, जहां विदर्भ और सौराष्ट्र की टीमें खिताबी जीत के लिए आमने-सामने हैं। यह महत्वपूर्ण मैच बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड 1 में खेला जा रहा है। विदर्भ की टीम हर्ष दुबे के नेतृत्व में मैदान पर है, जबकि सौराष्ट्र की कमान हार्विक देसाई संभाल रहे हैं। दोनों टीमों के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का बेहतरीन मिश्रण है, जो इस खिताबी मुकाबले को और भी दिलचस्प बनाता है। जुड़े रहिए लाइव अपडेट के लिए।

18 Jan 2026, 12:33:06 PM IST VID vs SAUR VHT Final live update: सौराष्ट्र स्क्वाड हार्विक देसाई (कप्तान/विकेटकीपर), विश्वराज जडेजा, प्रेरक मांकड़, सम्मर गज्जर, चिराग जानी, रुचित अहीर, पार्स्वराज राणा, धर्मेंद्रसिंह जडेजा, अंकुर पंवार, जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया, युवराज चुडासमा, पार्थ भुत, तरंग गोहेल, प्रणव कारिया, हेत्विक कोटक, जय गोहिल, अंश गोसाई, प्रशांता राणा, आदित्य जडेजा, हितेन कानबी।