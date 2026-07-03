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वैभव सूर्यवंशी को अभी और करना पड़ेगा इंतजार! अगर खेले तो टीम इंडिया के लिए खड़ी हो जाएगी समस्या

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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वैभव सूर्यवंशी को अभी भी भारतीय टीम से बाहर रखा जा सकता है। इसके पीछे है टीम इंडिया की एक समस्या और उसका हल सिर्फ संजू सैमसन के पास है। टीम मैनेजमेंट चाहकर भी वैभव को प्लेइंग इलेवन में नहीं ला सकता। 

वैभव सूर्यवंशी को अभी और करना पड़ेगा इंतजार! अगर खेले तो टीम इंडिया के लिए खड़ी हो जाएगी समस्या

संजू सैमसन पिछले 3 मैचों में बुरी तरह फेल हुए हैं। ऐसे में हर कोई दलील दे रहा है कि अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप थमा दी जाए और वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आगमन दर्ज करा लें। हालांकि, एक मजबूरी टीम मैनेजमेंट के सामने है, जिसकी वजह से वैभव सूर्यवंशी को अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इसमें भी खराब फॉर्म के बावजूद सैमसन ही ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा होने की उम्मीद क्यों है? इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।

दरअसल, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसका समाधान संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में लाकर ही निकला था। वही समस्या अब संजू सैमसन को बाहर करके फिर से खड़ी हो जाएगी। ऐसे में सैमसन का प्लेइंग इलेवन में रहना ही टीम मैनेजमेंट को बेहतर विकल्प लगता है। आपको याद होगा कि संजू सैमसन को टी20 विश्व कप के कई मैच मिस करने पड़े थे, लेकिन आखिरी के मैचों में उनको वापस प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। इसके पीछे की वजह थी राइट-लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। यही समस्या इंग्लैंड दौरे पर है।

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वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया तो…

आपको बता दें, अगर संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया तो भारत के सामने एक चुनौती होगी कि प्लेइंग इलेवन में टॉप 7 में 6 लेफ्ट हैडेंड बैटर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर वैभव और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं तो दोनों ओपनर लेफ्टी होंगे। नंबर तीन पर ईशान किशन लेफ्टी होंगे। 4 पर भले ही कप्तान श्रेयस अय्यर राइटी बैटर हैं, लेकिन पांच पर तिलक वर्मा खेल रहे हैं, जो वाइस कैप्टन जरूर हैं, लेकिन लेफ्टी हैं, 6 पर शिवम दुबे हैं, वह भी लेफ्टी है और सात पर अक्षर पटेल लेफ्टी हैं। आगे हर्षित राणा राइटी हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह (बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते) भी लेफ्टी हैं।

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इसी लेफ्टी वाले तिलिस्म से बचने के लिए संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में खिलाया गया था। उस समय ईशान और अभिषेक से ओपनिंग कराई जा रही थी, जबकि नंबर तीन पर तिलक वर्मा थे, चार पर सूर्यकुमार राइटी जरूर थे, लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और रिंकू सिंह लेफ्टी थे। बेंच पर भी अक्षर पटेल थे, जो लेफ्टी थे। कुलदीप यादव भी लेफ्टी हैं, जो ज्यादा बल्लेबाजी के लिए फेमस नहीं है। ऐसे में रिंकू सिंह को ड्रॉप करके सैमसन को टॉप पर खिलाया गया था और तिलक वर्मा को तीसरे नंबर से हटाकर पांचवें पर किया गया। 3 पर ईशान किशन खेले थे।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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