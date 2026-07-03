वैभव सूर्यवंशी को अभी और करना पड़ेगा इंतजार! अगर खेले तो टीम इंडिया के लिए खड़ी हो जाएगी समस्या
वैभव सूर्यवंशी को अभी भी भारतीय टीम से बाहर रखा जा सकता है। इसके पीछे है टीम इंडिया की एक समस्या और उसका हल सिर्फ संजू सैमसन के पास है। टीम मैनेजमेंट चाहकर भी वैभव को प्लेइंग इलेवन में नहीं ला सकता।
संजू सैमसन पिछले 3 मैचों में बुरी तरह फेल हुए हैं। ऐसे में हर कोई दलील दे रहा है कि अब 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कैप थमा दी जाए और वे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना आगमन दर्ज करा लें। हालांकि, एक मजबूरी टीम मैनेजमेंट के सामने है, जिसकी वजह से वैभव सूर्यवंशी को अपने इंटरनेशनल डेब्यू के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। 4 जुलाई को मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, लेकिन इसमें भी खराब फॉर्म के बावजूद सैमसन ही ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा होने की उम्मीद क्यों है? इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए।
दरअसल, टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में एक समस्या का सामना करना पड़ा था, जिसका समाधान संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में लाकर ही निकला था। वही समस्या अब संजू सैमसन को बाहर करके फिर से खड़ी हो जाएगी। ऐसे में सैमसन का प्लेइंग इलेवन में रहना ही टीम मैनेजमेंट को बेहतर विकल्प लगता है। आपको याद होगा कि संजू सैमसन को टी20 विश्व कप के कई मैच मिस करने पड़े थे, लेकिन आखिरी के मैचों में उनको वापस प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। इसके पीछे की वजह थी राइट-लेफ्ट का कॉम्बिनेशन। यही समस्या इंग्लैंड दौरे पर है।
वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया तो…
आपको बता दें, अगर संजू सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया तो भारत के सामने एक चुनौती होगी कि प्लेइंग इलेवन में टॉप 7 में 6 लेफ्ट हैडेंड बैटर हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर अगर वैभव और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं तो दोनों ओपनर लेफ्टी होंगे। नंबर तीन पर ईशान किशन लेफ्टी होंगे। 4 पर भले ही कप्तान श्रेयस अय्यर राइटी बैटर हैं, लेकिन पांच पर तिलक वर्मा खेल रहे हैं, जो वाइस कैप्टन जरूर हैं, लेकिन लेफ्टी हैं, 6 पर शिवम दुबे हैं, वह भी लेफ्टी है और सात पर अक्षर पटेल लेफ्टी हैं। आगे हर्षित राणा राइटी हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह (बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते) भी लेफ्टी हैं।
इसी लेफ्टी वाले तिलिस्म से बचने के लिए संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप में खिलाया गया था। उस समय ईशान और अभिषेक से ओपनिंग कराई जा रही थी, जबकि नंबर तीन पर तिलक वर्मा थे, चार पर सूर्यकुमार राइटी जरूर थे, लेकिन इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे और रिंकू सिंह लेफ्टी थे। बेंच पर भी अक्षर पटेल थे, जो लेफ्टी थे। कुलदीप यादव भी लेफ्टी हैं, जो ज्यादा बल्लेबाजी के लिए फेमस नहीं है। ऐसे में रिंकू सिंह को ड्रॉप करके सैमसन को टॉप पर खिलाया गया था और तिलक वर्मा को तीसरे नंबर से हटाकर पांचवें पर किया गया। 3 पर ईशान किशन खेले थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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