विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन बने कप्तान, विजय हजारे ट्रॉफी में संभालेंगे झारखंड की कमान
भारतीय क्रिकेट के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए झारखंड टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ ने टूर्नामेंट के लिए टीम की घोषणा की।
स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने हाल ही में टी20 विश्व कप के लिए चुनी गई 15 सदस्यीय भारतीय टीम में जगह बनाई है। ईशान किशन के लिए ये साल बल्ले से प्रदर्शन के हिसाब से शानदार रहा है। उनकी कप्तानी में झारखंड की टीम पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने में सफल रही है। वहीं अब ईशान किशन को आगामी विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी झारखंड़ की टीम की कमान सौंपी गई है। ईशान किशन को करीब दो साल बाद भारतीय टीम में मौका मिला है। उन्होंने इस दौरान घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन किया है।
विजय हजारे ट्रॉफी का यह सीजन 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। झारखंड को एलीट ग्रुप में रखा गया है और टीम अपना पहला मुकाबला अहमदाबाद में कर्नाटक के खिलाफ खेलेगी। टीम की कमान जहां ईशान के हाथों में है, वहीं कुमार कुशाग्र को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। किशन के अलावा विजय हजारे ट्रॉफी सीजन के लिए झारखंड टीम में कुमार कुशाग्र, अनुकूल रॉय, रॉबिन मिंज, अभिनव शरण और विराट सिंह भी शामिल हैं।
किशन फिटनेस और उपलब्धता संबंधी समस्याओं के कारण साल के अधिकांश समय टीम से बाहर रहे। उन्होंने हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज ने फाइनल में शतक लगाकर झारखंड को खिताब दिलाया।
विजय हजारे ट्रॉफी 2025/26 के लिए झारखंड टीम-
ईशान किशन (विकेटकीपर और कप्तान), विराट सिंह, उत्कर्ष सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर और उप-कप्तान), रॉबिन मिंज, अनुकूल रॉय, शरणदीप सिंह, शिखर मोहन, पंकज कुमार (विकेटकीपर), बाला कृष्णा, एमडी कौनैन कुरैशी, शुभ शर्मा, अमित कुमार, मनीषी, अभिनव शरण, सुशांत मिश्रा, विकास सिंह, सौरभ शेखर, राजनदीप सिंह, शुभम सिंह